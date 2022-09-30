短褲3大懶人穿搭公式　襯短Tee簡單清爽、內搭恤衫打造層次更時尚

夏天一到又是讓雙腿放風的時候了，透過著用不同褲長的短褲，既能展現顯腿長的俐落造型，還能穿出慵懶休閒，而藉由短褲材質的不同加上個人獨特的穿衣氣質，都能在夏季展現多樣的短褲造型。



而今回 Dappei 簡單整理了三種好上手的短褲搭配提案，讓搭黨們在趕著出門或靈感匱乏時依然保持帥氣；對於想好好穿搭的新手而言，也能透過三種搭配方式慢慢找出自己喜歡的風格。

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公式一：直覺搭配 + 短 T

短褲造型中，最能快速出門的方法莫過於搭配短 Tee，而舒適的造型要好看而不邋遢，最考驗的便是單品的質感與版型，因此在短褲的挑選上不妨以微寬鬆、偏硬挺的布料款式為主，較能在視覺上顯得有精神。而最直覺的搭配方式可以像以下型人透過與褲款同色系的短Tee、有酷炫圖案設計的款式或有夏季氛圍的亮色系款式搭配之，來展現輕鬆、日常的造型。

公式二：視覺豐富 + 襯衫

若覺得短 Tee 搭配短褲過於單調而想來點變化，不妨試試以襯衫做為上身的搭配單品；無論像上圖型人以近年來熱門的動物紋款式搭配同為大地色系的軍綠色短褲，或像下圖型人以不同飽和度的同色系襯衫做為搭配，並透過古巴領襯衫露出的白色內搭增加層次，且與整體色系相呼應，來完成休閒又不失優雅的造型，都能讓視覺效果更豐富。

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公式三：防曬又層次 + 長袖

雖然夏天很少會著用長袖單品，不過現在許多品牌也為夏季推出涼感材質的長袖單品，或是因應梅雨季的防水機能外套，而這些長袖單品與短褲相搭配，透過視覺上「上長下短」的輪廓則能讓造型更多元。值得注意的是，若你是較在意身形比例的搭黨，在挑選上身長袖外套時不妨以短版或下襬不蓋過短褲褲檔 1/2 位置的款式，以免壓縮身形比例。

Dappei 結語：

短褲看似容易搭配，但要穿出質感在面料、剪裁選擇上不容馬虎，且根據想呈現的風格不同，在所搭配的上身單品顏色、版型、設計上也有所不同。這些都使短褲穿搭雖然好入手，卻也值得長時間思考如何穿出自我風格。



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原文：男生「短褲穿搭」懶人搭配公式，直覺又好看，上課、約會再也不用當遲到王

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