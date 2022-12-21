JJJJound聯乘PUMA中國限定Suede　調配特別色媲美New Balacne別注

【聖誕節/ 聯乘/ JJJJound】聖誕節即將來臨，各大時裝品牌乘勢推出各大節日限定別注理所當然，不過今次PUMA與JJJJound卻相對特別，找來最不熱衷聖誕節的中國內地來慶祝聖誕節，認真夠「吉屎」。



其實JJJJound × PUMA並非首次看準中國市場，推出唯內地限定的別注。早前9月便曾以PUMA Suede為主體，推出China-Exclusive「Putty」米色及「Limestone」灰色球鞋系列，引來不少迴響。

早前推出過的推出China-Exclusive「Putty」米色及「Limestone」灰色球鞋系列。（Puma）

JJJJound × PUMA Suede「Dark Green」 。（Puma）

來到聖誕節前夕的24號，部份中國區PUMA門市便會獨家開賣全新JJJJound × PUMA Suede球鞋，不同於上回以簡約淺色作主調，今次聖誕別注明顯滿載節日風味，分別是酒紅色「Burgundy」及綠色「Dark Green」，一紅一綠，有如聖誕樹一樣。

JJJound設計的鞋作之所以特別，乃是因為他們設計團隊總愛調配出別樹一格的專屬顏色。（JJJound）

所調配出的灰色、綠色，卻是New Balance自身這Archive都未曾出現過之色調。。（JJJound）

不過追捧開JJJound × New Balance系列的潮流人都知道，JJJound設計的鞋作之所以特別，乃是因為他們設計團隊總愛調配出別樹一格的專屬顏色，明明利用灰色或綠色來製作990V3，但所調配出的灰色、綠色，卻是New Balance自身這Archive都未曾出現過之色調。

JJJJound × PUMA Suede「Burgundy」。（Puma）

故今次JJJJound × PUMA Suede道理同樣，「Burgundy」及「Dark Green」都是從未被應用到Suede球鞋之上。再結合後踭燙金JJJJound Logo標記，絕對是集特別及稀有於一身的大作，有興趣的朋友，看來就要麻煩內地的親朋戚友幫手搶購了。