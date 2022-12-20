Terry Hall離世｜影響日本時尚潮流　比BLM更早推動種族共融

【Terry Hall/ 藤原浩/ visvim】英國音樂人Terry Hall因病離世，享年63歲。

Terry畢生致力音樂創作，帶來很多破格新聲音；而他很有個人特色的穿搭，也成為日本時尚潮流重要藍本，影響力毋庸置疑。



樂隊The Specials在官方Twitter宣布主音歌手Terry Hall的死訊，他因病離世，享年63歲。

The Specials於70年代末期已推動種族共融（EMI Records）

Terry Hall在音樂界影響深遠，早在Black Live Matters出現的四十多年前，他已全力推動種族多元共融，並將之發揮在創作上。他的第一隊樂隊The Specials，除了成員有不同膚色外，音樂亦混合Punk、New Wave與牙買加Raggae、Ska、Dub元素，帶來別樹一格的2 Tone之音。The Specials後，Terry先後成立多隊樂隊，由Fun Boy Three、The Colourfield、Terry, Blair & Anouchka到Vegas，也以個人歌手身份出現，留下大量風格多元化的優秀作品。

穿上Fred Perry服裝的Terry Hall非常有型（Fred Perry）

除了音樂，Terry在潮流界也地位崇高，尤其是日本，教父藤原浩、visvim中村世紀都深受他影響。在早期The Specials年代，他穿上窄身西裝和Cropped吊腳西褲，令人聯想起後來Thom Browne的簽名式設計，而Fred Perry經典Polo Shirt來到他身上，感覺完全不Mod，別有一番風味。

日本潮流教父藤原浩是Terry的忠實擁躉，二人曾於1994年合作一曲《Getting Over You》，是首動人細膩的Jazzy Ballad樂曲。其後，藤原浩向visivm主理人中村世紀展示Terry所穿的一對民族風Moccasins鞋款，最終令visvim變奏出以傳統Moccasins外型配上波鞋中底的劃時代經典FBT，型號名字正正是取材自Terry當時所屬的三人樂隊Fun Boy Three時名字的頭三個字母。

visvim名作FBT的設計源自Terry Hall（visvim）

藤原浩曾跟Terry Hall一起穿上visvim FBT示人（visvim）

Terry已離開我們，最後一起重溫他樂隊Colourfield的感性情歌《Thinking Of You》，懷緬他的美好。