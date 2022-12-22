當張國榮遇上Raf Simons　JOYCE與夏永康策動王家衞春光乍洩別注

【王家衞/ 春光乍洩/ 張國榮】提到張國榮與Raf Simons，大家會想起哪句歌詞？

想來就是「往事只能回味」了吧。



RAF SIMONS × WING SHYA別注系列，Raf Simons的服飾上竟然出然了哥哥與朝偉的臉容，的確既新奇又夢幻。（Joyce）

Raf Simons x Wing Shya Capsule_Big Fit T-shirt_1 HKD 4,200。（Joyce）

衣服上均印有《春光乍洩》之英名名稱作為紀念。（Joyce）

一個是離開香港人多年的流行巨星，另一個則是即將光榮結束的時裝大牌，哥哥的韻影與Raf Simons之前衞，注定是一眾70-90後珍貴集體回憶，而最近香港時裝名所JOYCE更聯同攝影大師夏永康，聯手打造出RAF SIMONS × WING SHYA別注系列，堪稱本地時尚圈年度壓軸鉅作。

Raf Simons x Wing Shya Capsule_Big Fit Doubled T-Shirt HKD 4,900。（Joyce）

Raf Simons x Wing Shya Capsule_Denim Tote Bag HKD 4,900。（Joyce）

系列以WING SHYA當年遠赴阿根廷為王家衞名作《春光乍洩》所拍攝的劇照為主題，將布宜諾斯艾利斯的天空，與及張國榮、梁朝偉的肖臉融入服飾之中，試想想Raf Simons的服飾上竟然出現了哥哥與朝偉的臉容，的確既新奇又夢幻，Raf Simons向來鍾愛電影文化，FW18季度就曾以德國電影《Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo》，去成就出一整個Collection，現在遇上《春光乍洩》，委實天作之合，愈是期待愈是美麗。

Raf Simons x Wing Shya Capsule_Big Fit Doubled T-Shirt HKD 4,900。（Joyce）

Raf Simons x Wing Shya Capsule_Oversized Denim Shirt HKD 8,900。（Joyce）

構圖與佈局富有詩意。意亂情迷極易流逝，難耐這夜春光浪費。（Joyce）

可惜今次RAF SIMONS × WING SHYA別注作品數目並不多，就只包括Tee、Tote及Sweater 5款，注定甚不夠喉。幸好每件設計精美，沒有赤裸裸地將劇照平鋪每每印上服飾當眼位置如斯低手，反而是以抽象又零落之法，或將照片交疊起來；或分佈到衣服邊緣角落；或好像該件桃紅色恤衫一般，以黑白霧化方式印製到衣料上，構成富有詩意的藝術構圖與佈局。所有產品已於12月21日於JOYCE獨家限量發售。