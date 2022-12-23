聖誕節｜Moncler羽絨鞋新作Gaia Pocket Mid　舒適又搶眼潮住過節

【聖誕節】作為羽絨領域大哥大品牌，Moncler的業務版圖從不想僅侷限於羽絨褸類別，鞋履一直是他們力求劍指的地方，然而要開發出自家專屬鞋款，卻並非一件容易事。



Moncler全新羽絨鞋作Gaia Pocket Mid以搶眼視覺震撼人心。（Moncler）

例如過去提到Moncler鞋款，Gaia名氣定必最大，可惜其「粗壯」外觀過於臃腫，去冰天雪地的地區或許大派用場，但在香港這個石屎森林，冬天氣溫亦甚少低過10度的地方，超重裝的Gaia反而略顯格格不入。

鞋身上那焦點口袋，靈感乃是源自經典Moncler Maya夾克。（Moncler）

傳統Gaia鞋款「粗壯」外觀過於臃腫，冰天雪地大派用場，但在香港超重裝的Gaia反而略顯格格不入。（Moncler）

不過產品是死的而人是生的，若當真是好設計，只要有人懂得略施小技進行改造，定必何時何地都能發光發亮。最近Moncler設計團隊終於趕得到在聖誕節來臨前，發表年度鞋履巨作：Gaia Pocket Mid Boots。以傳統Gaia Boots作為基軸，卻成功將鞋身長度大大縮減，讓靴形變得更輕巧和具流線美感，成為一對容易配襯得多的潮流鞋款。

Gaia Pocket Mid Boots具有非凡伸縮性，鞋身能夠拉起或者折疊。（Moncler）

鞋底部份方面，採用TPU鞋底，哪怕在極端濕滑惡劣環境，仍然確保抓地力特強。（Moncler）

雖則話潮流鞋大增，但機能性這一Moncler由始至終極為重視之一環，卻絲毫沒有失色。意大利製Gaia Pocket Mid Boots採用與Moncler經典羽絨褸相同的Boudin Construction及羽絨填充作主物料，具有高防水及高強度防撕裂性能，肘節閉合設計，能穩固包裹足部，並防止冷風攝入。鞋底部份方面，則採用TPU鞋底及PU內襯，哪怕在極端濕滑惡劣環境，仍然確保抓地力特強。更重要是Gaia Pocket Mid Boots具有非凡伸縮性，鞋身能夠拉起或者折疊，方便用者因應不同場合或環境需要，作出變化，視為極之人性化設計。