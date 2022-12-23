AMBUSH首間香港專門店空降中環　與VETEMENTS、BARBOUR做鄰居

不知不覺，AMBUSH原來經已面世十年有多，自2012年開創首個首飾系列以來，AMBUSH在Yoon Ahn及丈夫Verbal帶領之下，生意愈做愈大，時至今日不但有完備服裝線，更不時與Beats by Dre及Nike合作，香港潮流人可謂見證她成長。



AMBUSH® HONG KONG WORKSHOP登場。（AMBUSH）

Yoon Ahn向來對香港別有一番獨特感情，最近更於中環置地廣塲開設香港區第一間專門店AMBUSH® HONG KONG WORKSHOP，雖然主理人Yoon Ahn今次不能親身到港主持開幕，但事實上她也別有一番感觸，她在官方訪談中直言在品牌創立之初，香港一直是早先售賣AMBUSH珠寶首飾的海外市場，過往自己亦曾多次到訪香港，可見AMBUSH之所以能發展到今時今日規模，香港實在功不可沒。

風格與AMBUSH® WORKSHOP東京本店可謂一脈相承。（AMBUSH）

以簡潔未來主義作為基調。（AMBUSH）

AMBUSH® HONG KONG WORKSHOP座落BELOWGROUND地庫，空間感更強，風格與AMBUSH® WORKSHOP東京本店可謂一脈相承，以簡潔未來主義作為基調，圓頂放射式Led燈、旋轉抽屜，佈置在粗獷的混凝土與不鏽鋼之間，完美地將舒適與型格合一，再讓珠寶首飾與時裝融入其中，的確唯妙唯肖。

同場加映：AMBUSH最新首飾作品：

隨着疫情有所緩和，BELOWGROUND最近進駐的時尚單位也迎來大翻新，除AMBUSH外，尚有VETEMENTS、SOPHNET.、sacai、Barbour及MIHARA YASUHIRO專門店先後加盟，讓數年前還是主打紳士西裝，官仔骨骨的置地廣塲變得面目全非，再一次叫人反思西裝文化的長遠發展應當何去何從？而每時每刻限量波鞋、Oversized Hoodie、運動褲，又是否大家當真想見到的景象呢？