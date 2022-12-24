Barbour聯乘Noah新系列　打造選擇最多、色彩最繽紛Bedale Jacket

作為英國百年老牌，Barbour史上最具代表性大作Wax Jacket毫無疑問是No. 1，當中尤以Bedale及Beaufort兩款型號的Jacket最受歡迎。



Barbour聯乘Noah新系列登場。（Barbour）

系列以Bedale Jacket作為主題。（Barbour）

因此，10個買Barbour的人，基本上7個首次都會買Bedale、Beaufort的Wax Jacket。不過，問題是買過它們後，Fans們又會買甚麼呢？想來會開始揀選Ashby、Beacon、Corbridge或Bristol等較次熱門型號，但兜兜轉轉之後又會發現，其實著得最多還是始終那件Bedale Jacket，故如何在同型號大褸之中，開發更多Waxed以外的款式，一直是Barbour第五代家族一直潛心研究的事宜。

８款為淨色60/40 Barbour x NOAH 60/40 Bedale Casual Jacket HK$4,800。（Barbour）

Barbour × Noah Camo Bedale Jacket HK$5,400。（Barbour）

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因此最新一輪Barbour × Noah的別注系列裡，大家便可以體會到Barbour研發Bedale Jacket的心思和苦心。事關今次雙方設計團隊一口氣開發出9款Bedale Jacket，8款為淨色60/40物料製成的Bedale Casual Jacket，淨底1款則是Camo Bedale Jacket。Casual Jacket以美國勞工階層工作服作為靈感，以60%棉和40%聚酰胺比例製成，既保暖亦能遮風擋雨，更重要是如圖中所見，顏色選擇眾多，既有樸實的杏色、深藍色，更有清新又搶眼的綠色、紅色和淺藍色，據知部份配色唯Noah專門店限定，換言之連Barbour專門店都沒有，十分珍貴。

每件別注Bedale Jacket都會附設毛絨背心內膽。（Barbour）

另外延續Barbour Bedale傳統，每件別注Bedale Jacket都會附設毛絨背心內膽，既能連結外套一同著用，亦能自行拆出來獨立著用，而且還設定成Reversible雙面著用形式示人，毛絨絨的外觀，既前衞又給予人暖笠笠之感。

Barbour x NOAH Backpack HK$2,500。（Barbour）

Barbour x NOAH Sports Cap HK$650。（Barbour）

最新一輪Barbour × Noah已在Barbour全新置地廣塲專門店開售（Barbour）

除Bedale外，今次Barbour × Noah聯乘尚推出一系列周邊單品，包括Tee、Sweater、背包及Cap帽，不少設計都印上白鴿圖案，唔講還以為是Barbour聯乘Staple向New York Dunk SB致敬呢！