時裝界離開潮持續　三宅一生最痛Kanye West最意外｜走吧！2022

終於走到2022年尾聲，又是時候總結今年時裝界發生大事。今年潮流世界有一特徵，就是離別業界的時尚巨人眾多，而且各人離開的方式也各有不同，甚至是叫人意想不到……



永遠懷念三宅一生。（ISSEY MIYAKE）

1：三宅一生離世

最叫人傷感的，當然是三宅一生Issey Miyake因癌病逝世，終年84歲。雖然話三宅一生近年早就淡出時裝主線舞台，但他作為日本三大設計師之一，影響力始終非凡，而PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE及BAO BAO ISSEY MIYAKE等支線系列亦持續旺盛，更重要是退休之後，三宅仍然以良師益友身份，堅持指點提攜日本年輕一代設計師，貢獻有目共睹，故他的離世，堪稱一個時代的終結。

森英惠離世。（NHK）

日本雅子皇后1993年大婚所著用的婚紗，正是來自森英惠手筆。（NHK）

2：森英惠離世

而今年日本尚有另一時尚大師離開，她就是享年96歲的森英惠。雖然在年青一代眼中，其名字或比不上三宅一生響亮，但其實她才是將日本高裝時裝推向國際之第一人，事關早在1977年，森英惠便以首位日本時裝設計師身份，成功注冊為高級定製時裝協會La Chambre Syndicale de la Haute Couture認可的設計師，及後也曾為日本皇室成員設計服飾，成就之高，無可動搖。

Thierry Mugler也離開大家了。（Thierry Mugler）

永垂不朽的設計。（Thierry Mugler）

3：Thierry Mugler離世

年頭遠在另一方的法國，同樣有一代鬼才Thierry Mugler離世，終年73歲。而論他設計生涯之最終極大作，毫無疑問首推其Motorcycle Corset。

4：Raf Simons結束自家品牌

除離世之外，今年尚有很多設計師以不同方式離開，例如比利時大師Raf Simons在11月22號便在毫無預警之下，宣告結束自己同名品牌，讓風行世界27年的品牌成為歷史，叫Fans無盡婉惜。而時至今日Raf Simons方面亦沒有交代結束自家品牌原因，讓坊間眾說紛紜，不過幸好Raf Simons只是結束自家品牌，並非全面引退，所以大家還是可以透過PRADA的每季新作，買到Raf Simons最新設計。

Alessandro Michele暫別時裝界，但相信不久將來便會回歸的。（Alessandro Michele）

5：Alessandro Michele辭任GUCCI

另一邊廂Alessandro Michele亦在Raf Simons結束自家品牌後的數天，宣布辭任GUCCI創意總監一職，讓時裝愛好者於11月一個星期內受到連番打繫。自2015年主理GUCCI後，Alessandro將這個經典意大利品牌重新帶領到Tom Ford時代頂峯，其自成一派的復古魔幻Geek-Chic風格，更成為早幾年時裝主調，無奈發展到近兩年，GUCCI聲威相對有所減弱，既欠缺自家簽名式Item，皮革類產品業績增長率更濟後死敵LVMH旗下一眾大牌，偏偏Alessandro在GUCCI如何改革的道路下又與母公司KERING有重大分歧，故無可奈何下，唯有分道揚鑣，天下無不散之延席。

Riccardo Tisci的Burberry征途可說是壯志未酬，時不與我。（Burberry）

6：Riccardo Tisci離開Burberry

另一個大牌換角大舉動，則屬Riccardo Tisci與Burberry。自2018年加盟後，世人都一直期待Riccardo Tisci能夠將過去在GIVENCHY創造過的風光盛世帶到英國品牌，遺憾在新官上任一年多之後便爆發新冠疫病，世界經濟大停頓，使Burberry許多宏圖大計尚未展開，便陷入一連串生意困局，讓Riccardo Tisci忙理撲火多過發展創意，最後無奈離開，由Daniel Lee接捧，現在回望過來，著實有點壯志未酬，時不與我了。

2022年的Kanye West可謂麻煩多多。（GettyImages）

7：Kanye West神經反常被迫暫離潮流界

所謂病從口入，禍從口出，回顧2022年，最戲劇性離開潮流界的，首推Kanye West莫屬。明明音樂與潮流事業都撈得風生水起，誰不說卻接連發表印有「White Lives Matter」字句服飾甚至反猶太言論，要知道美國經濟政治核心向來由猶太人所把持，故由Kanye West潮流地位再高，都瞬間被封殺得一乾二淨，品牌BALENCIAGA、GAP、adidas等大牌紛紛和他解約，累得adidas那數以百億元計的YEZZY球鞋頓成死貨，認真頭痕！