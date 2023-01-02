農曆新年The North Face兔年別注　NUPTSE羽絨印上白兔印花超可愛

剛過去的聖誕節與新年，跟傳統農曆新年相距不足一個月，便由講Merry Christmas到講恭喜發財，所以錯過一眾時裝大牌聖誕別注的潮流人也不用灰心，事關一系列兔年別注即將接踵而至，當中戶外品牌的兔年單品尤其精彩。



ARC'TERYX，便搶先將招牌「不死鳥」標記改成「不死兔」。（ARC'TERYX）

很可愛了吧？（ARC'TERYX）

例如加拿大戶外大牌ARC'TERYX，有中國國內搶先將招牌「不死鳥」標記改成「不死兔」，打造兔年別注，給予人煥然一新之感。

The North Face兔年新春別注全面登場。（The North Face）

1996 RETRO NUPTSE JACKET_Fiery Red $3，390。（The North Face）

將兔年專屬印花植入褸面之上甚可愛。（The North Face）

至於美國代表The North Face也不甘示弱，推出的全新兔年新春系列及冬日滑雪探索裝備，同樣叫Fans們瞬即墜入圈「兔」，愛不釋手。系列以產品款式眾多取勝，以華人社會農曆新年文化作為靈感，將一連中新春及兔年元素注入其中。最注目大作，首推1996 NUPTSE羽絨服，作為The North Face王牌型號羽絨，NUPTSE在戶外還是街頭文化世界一直具有非凡意義，今年設計團隊將兔年專屬印花植入褸面之上，結合精密RDS認證700蓬鬆度鵝絨以及DWR輕質耐磨面料，既不臃腫厚重，更添加了親切可愛元素，著住去拜年，想來利是都定必豐厚一點。

RETRO MOUNTAIN JACKET $2,690。（The North Face）

CNY BOX GRAPHIC HOODIE $790。（The North Face）

+ 5

而除羽絨大褸外，The North Face兔年別注尚推造了M 86 RETRO MOUNTAIN JACKET 、NUPTSE MULE、VECTIV TARAVAL TECH LNY及Tee、Hoodie及冷帽、背包作品，定價由數百元都數千元不定，豐儉由人，卻一定夠應節。