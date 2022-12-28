永不過氣時尚標記　箭咀符號展現腕錶、皮鞋　橫跨復古與潮流時尚

時尚潮流歷史中有很多長青符號圖案，如「哈哈笑」、「星星」、「心心」等，老是常出現，其實不死的設計當然不只這幾個，「箭咀」的滲透力同樣不容少覷。



Broad Arrow箭咀是英軍重要標示（Wikipedia）

對於喜愛Vintage文化的時尚人來說，「箭咀」別具意義，因為Broad Arrow箭咀標誌是代表著英國軍方產物。話說這Broad Arrow是British War Department所設計，亦有Pheon、King's Arrow之稱，當時放到英國軍用產物品中，用來辨識英國產的軍事物品。

Omega為英軍製作的軍錶，印有Broad Arrow標示。（Bernehorology）

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軍人戰事上講求時間準確性，於是當時英國政府找來多間著名錶廠，包括Omega、Longines、CMYA、Eterna等，為英軍製作準確、耐用、防水兼防震的軍錶，成為軍人專用的腕錶，並加上Broad Arrow標記來以資識別。而來到現今，Omega的Broad Arrow軍錶最受追捧，軍味濃厚的尼龍Nato錶帶，還是復古味皮帶，同樣適合配襯不同服裝的百搭配飾，一個細小的箭咀符號凸顯個人品味。

HOAX聯乘Sander的Broad Arrow Derby（HOAX）

這個Broad Arrow白色箭咀標誌，也被英國老字號鞋履品牌Sanders用在皮鞋之上，日本方面專誠跟英國軍方御用鞋履品牌合作Military Collection系列，而本地皮鞋店HOAX近年亦定期跟Sanders合作推出Broad Arrow別注，今年也不例外，最新設計是Grain Leather荔枝皮的Broad Arrow Derby，有別於前作Broad Arrow Whole Cut Derby的斯文氣味，這次鞋身縫線位較多，再配合鞋尾軍綠帆布Pull Loop，另保留後踭位置聯乘型號專屬皇冠標誌，以及Goodyear Welted製法縫合配耐Itshide Commando橡膠大底，粗獷又有型。

In Gold We Trust Paris Arrow 戒指（Ssense）

若不想感覺太Vintage的話，一些箭咀配飾同樣充滿時尚氣息，更重要的是這設計不會過時，現在買下十年後拿出來再穿，依舊是潮流之選，這就是Classic的魅力。