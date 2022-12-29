Dior Men引爆全新攀山鞋作B3　山系鞋套潮味直逼BIRKENSTOCK別注

【Dior/ 山系】在這個Street Fashion文化席捲全世界的時代，一個時裝設計師最需要設計的，隨時不再是時裝，亦非手袋，而是波鞋，唔信看看Virgil Abloh、Demna及今次主角Kim Jones這些鐡一般例證吧。



B3全新鞋款，其實它早在Dior Men SS23 Runway Show上發表過。（Dior Men）

自Kim Jones入主Dior Men後，品牌球鞋方面的成績有目共睹，無論是聯乘合作的Air Dior還是DIOR BY BIRKENSTOCK TOKIO MULE，還是自家製品B23、B27球鞋，都可謂大收旺場，使年輕潮流人逐漸覺得Dior Men似係一波鞋品牌多過服裝品牌似的。

Dior男裝鞋設計師Thibo Denis流出了更多關於B3的資訊。（Thibo Denis）

而品牌最新大作，則是全新鞋款B3，其實它早在Dior Men SS23 Runway Show上發表過，但當時只有遠距離照片，世人只看到一對對球鞋戴上了保護套，便再沒有進一步資料，完全不清潔原來這對戴左套的鞋子，就是B3。

不過，日前Dior男裝鞋設計師Thibo Denis便透過個人IG流出了更多關於B3的資訊，只見鞋子採用了Quicklace索帶系統，鞋側左右兩邊均滿布了通窿的網狀物料，推斷透氣性能極高。

Thibo Denis也同場展示了污泥佈滿下的B3版本。（Thibo Denis）

鞋套起到防水防污作用，而且容易清洗又輕巧易攜帶。（Thibo Denis）

B3作為一對攀山鞋款，通窿透氣的網狀物料在秋高氣爽情況下固然大派用場，但要知道登山環境瞬息萬變，若突然遇上強霧大雨，或泥濘密佈環境，通窿的網狀物料就會由優點變成缺點了。幸好Kim Jones自少熱愛研究軍事和戶外服飾，對於機能性與時裝之間的互動關係，均有通盤撐握，如是者他便開發出B3鞋的額外配件：Dior專屬登山鞋套，具備高彈性和韌性，直接套在B3鞋面，即能包裹鞋身，起到防水防污作用，而且容易清洗又輕巧易攜帶，一款球鞋，兩款著法，實在別具吸引力。