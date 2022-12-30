球王比利逝世｜巴西傳奇曾聯乘Puma　經典黃藍配色別注Track Suit

【比利逝世】巴西足球傳奇比利（Pele，又譯貝利）於當地時間12月29日逝世，享年82歲。

比利球技毋庸置疑，而他在運動時尚也留下印記。



雖然比利稱不上是Fashion Icon，但他為運動品牌Puma擔任代言人，合作的一系列服飾波Boots，在運動時尚歷史中留下重要一頁。

比利聯乘Puma系列（Puma）

巴西足球國家隊主場戰衣那黃藍配色的深入民心，Puma跟巴西靈魂人物比利聯乘的Track Suit，理所當然選用這無敵黃藍設計，而胸前除了印有Puma的飛躍美洲獅Logo外，還有比利英文Pele簽名的刺繡，是很典型的森巴足球標記。

比利代言Puma波Boots廣告（Puma）

至於Puma亦跟合作推出一系列波Boots，那個年代波Boots設計沒現在般色彩繽紛，以黑色為基本，Puma只是在鞋身上加印比利的Pele簽名，有球王加持聲價十倍，穿去踢波自我感覺良好，自以為會踢出比利的水平。

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對香港人來說，比利1983年與香港女神鍾楚紅拍過Puma廣告，在廣告他們一同在運動場熱身和跑步，是很多上一代香港人的集體回憶。

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此系列廣告還有另一版本，今次不玩運動，轉玩舞技，比利與鍾楚紅在Disco舞池來個舞技鬥法，展現出比利罕有潮流向的一面。