年度最強潮物　LV NIKE鞋最貴　MiuMiu超迷你裙最性感│走吧！2022

上回檢閱了2022年一眾與人物相關的時裝大事，今次則聚焦一系列潮流物品，有些永遠高不可攀，有些在二手市場呼風喚雨，有些則創意性感無限。



1：Coperni 3D打印裙

3D打印科技啟發出無限可能性，就連時裝世界都深受其啟發。今年法國時裝品牌Coperni便找來Bella Hadid及噴霧布料發明家Dr.Manel Torres現身Coperni SS23時裝發佈會，即場以3D噴霧技術，為本來赤裸上身的Bella Hadid製作出白色連身裙，顛覆世人對時裝設計的認知和理解，也令人聯想起Alexander McQueen SS99季度，Shalom Harlow穿上白色裙子自由自在地被機械手臂噴射顏料的一幕，成就出本年度經典時裝時刻。

Miu Miu超低腰迷你裙。（Miu Miu）

塑造出超特異輪廓比例，連倪晨曦都爭住穿著演繹。（倪晨曦）

2：Miu Miu超低腰迷你裙

Coperni 3D打印裙前衞之極，目前尚未普及民間，反觀Miu Miu超低腰迷你裙則是萬世跟風之年度潮物，拜Y2K潮流文化所拜，Crop Tops、低腰褲加露肚臍本身就是近年女裝一大流行元素，誰不知Miuccia Prada愈玩愈激，打造超低腰迷你裙，刻意將上身Crop Tops和下身迷你裙進一步裁短，強化中腹露出的比例，塑造出超特異輪廓比例，連倪晨曦都爭住穿著演繹，但說實話若閣下沒有Model比例的話，這類超低腰迷你裙在襯衫角度上其實頗為吃力不討好，隨時引發時裝車禍。

整個系列共47對款式，只有甚少是正式公開發售。

最注目大作當屬全球限定200對的Monogram × Damier圖案別注版Air Force 1，因為它乃是與Sotheby's拍賣行合作，要進行慈善競投才可以得到。（Sotheby's）

3：Louis Vuitton Nike Air Force 1系列

不止是Louis Vuitton與Nike首度聯乘才驚為天人，更因為來自Virgil Abloh的最後絕筆，使具更具紀念價值。整個系列共47對款式，只有甚少是正式公開發售，大部份都屬Friends & Family性質，芸芸作品之中，最注目大作當屬全球限定200對的Monogram × Damier圖案別注版Air Force 1，因為它乃是與Sotheby's拍賣行合作，要進行慈善競投才可以得到，而它們的最終成交價當然驚人，未計附予Sotheby's的手續費，平均炒價已高達過百萬港元，一層樓首期的價錢去買一對鞋，實在「化算」，何怪成為一時佳話。

Air Jordan 1 Chicago Lost and Found。（ Nike）

4：Air Jordan 1 OG Chicago Lost and Found

另一對年度波鞋大作，則是Air Jordan 1 Chicago Lost and Found，作為OG色的第4度復刻，今次大玩Vintage舊化概念，將鞋舌位設計成微黃色外，鞋踭黑色位置更製作成細裂紋模樣，以求製作出仿如直實古品一般的陳舊感。

adidas與atmos聯名Samba。（adidas）

adidas聯名GUCCI Gazelle。（GUCCI）

5：adidas復古風球鞋

當世人以為與Kanye West罵翻，adidas潮流線市場將會無以為繼之時，喜幸三間牌適時便作出了最好回應，沒有了前衞高科技的YEEZY BOOST，原來一眾Old School懷舊味最濃的Samba、Gazelle才是真天命子。不單止OG原色設計愈來愈受歡迎，與atmos和GUCCI的聯名合作更是大放異彩，讓adidas鼓足幹勁，決心在2023年以他們才挑動對家的Dunk Low洪潮。

Valentino Pink PP搶眼之極。（Valentino）

一經Zendaya及鄭秀文著用即引爆話題性。（Valentino）

Valentino Pink PP未來定必長做長有，成為品牌一大核心系列。（Valentino）

6：Valentino Pink PP

提起Valentino，時裝人很多時都會立即想起Valentino RED經典紅色設計，但來到2022年，Valentino也進一步深化了自身品牌的顏色世界觀，強勢創造出名曰Valentino Pink PP的鮮粉紅色男女裝系列，基本上所有作品都只會以100% Pink PP色系所打造，異常搶眼，一經Zendaya及鄭秀文著用即引爆話題性，未來定必長做長有，成為品牌一大核心系列。



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