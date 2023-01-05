Miu Miu兔年別注│郭采潔型格演繹　極簡黑白配色打破傳統百無禁忌

2022年絕對是Miu Miu名利雙收的一年，單單是那條Miniskirt已是紅透半邊天，跟風者萬千，而為迎接快將來臨的農曆新年，品牌方面亦誠意十足，打造別開生面兔年別注系列。



邱天以、郭采潔共同演繹Miu Miu兔年新作。（Miu Miu）

何解是別開生面？事實在長輩眼中，傳統農曆新年所著用的拜年服飾應當以彩色斑斑為上，當中尤以紅色最為應節，如是者萬千大牌大多小必為上，每逢推出農曆新年別注之時，其設計都會以紅色或其他鮮豔頻色作主軸，以營造出喜洋洋之感。

IVY學院氛圍服飾套裝也是兔年別注焦點單品。（Miu Miu）

別注樂福鞋。（Miu Miu）

然而Miuccia Prada就是一位如斯別樹一格時裝設計師，正當其他品牌的新年系列都銳意向Colorful投懷送抱之際，Miu Miu卻出奇不意地反其道而行，以黑和白色這兩大色系作主調，利用Monotone構成今次系列佈局，推出限量版單色運動衫、樂福鞋、百褶裙，滿戴型格IVY學院氛圍之餘，也畫地點睛地將可愛白兔和Miu Miu印在衣服正中位置，簡潔得來又讓人看得出是農曆新年別注，既是點題，又避免隨波逐流，實在高明。

至於手袋方面，Miu Wander仍然是主打。（Miu Miu）

無論是黑色、銀色和粉紅色均具格調得來又輕巧易襯。（Miu Miu）

置中的Miu Miu金屬標記夜幕低垂下只要一經節日燈光所照射，頓即閃閃生耀，成為全場焦點。（Miu Miu）

至於手袋方面，Miu Wander仍然是主打，matelassé nappa皮革工藝所構成的3D立體效果，令手袋表面更具質感，無論是黑色、銀色和粉紅色均具格調得來又輕巧易襯，而置中的Miu Miu金屬標記夜幕低垂下只要一經節日燈光所照射，頓即閃閃生輝，成為全場焦點，可見要在節日「搶Fo」，從來都不一定要打扮成聖誕樹或全盒一般紅噹噹呢。