Vivienne Westwood│永遠龐克教母 何解McQUEEN高橋盾都是其門徒
【Vivienne Westwood】近數個月英國人實在風雨飄搖，經濟環境既不好，更接連損失了女王與太后：英女王伊利沙伯二世Elizabeth II及西太后Vivienne Westwood。
只能夠說，沒有了這兩位奇女子，英國時裝絕對不會發展到如此高度，藉着偉大的Vivienne Westwood悄然離世，深切致哀的同時，大家也不妨從另一角度細味Westwood之偉大，了解當代時裝界有哪些設計師深受其影響了吧。
Alexander McQueen
雖然本人比Vivienne Westwood還要早離開了世了，但無論是在生時期Alexander McQUEEN本人還是繼後的Sarah Burton，Alexander McQueen的設計理念都與年輕時代的Vivienne Westwood一樣，以離經叛道方式，將傳統服裝禮教文化推倒重來，故有壞孩子稱號。
就算從視覺上具體觀察，Alexander McQueen許多設計，無論是西太后曾親身著用的紅格Royal Stewart Tartan、抑或安全別針及鍋釘皮褸也好，均帶有濃厚Westwood色彩，這些例子可謂比比皆是。
UNDERCOVER
UNDERCOVER主理人高橋盾對Vivienne Westwood尊敬毋庸置疑，單單是他在西太后過世後所發表的IG Post已是言表於溢。而自1994年創立以後，UNDERCOVER最核心風格，正正非Punk莫屬，要列出品牌多年來與Westwood、Punk相關設計，可謂多如天上繁星。
反而更想分享是遠在成立自家品牌之前，高盾橋已是傳奇英國Punk樂團Sex Pistols超忠實Fans，既與NIGO、岩永光成立樂團Tokyo Sex Pistols，更將自己形象打扮成Sex Pistols主唱Johnny Rotten一樣，要知道Sex Pistols是Vivienne Westwood與其舊愛Malcolm McLaren的音樂事業一大成就，由McLaren做經理人，而Westwood則為他們進行服飾、形象設計，足見西太后對高橋盾影響之深。
Libertine
雖然現在已較少有人記得Libertine這個品牌，但其實它在上個年代一直都是龐克文化支持者，SS14季度將《God Save the Queen》唱片封面圖案以Monogram方式印在服飾之上，這種如此高調向西太后致敬的手法，其實在時裝世界多年來一直比比皆是。
Matty Bovan
除激進龐克文化外，Vivienne Westwood也被視為一個出色後現代主義Postmodernism時裝設計師，作品每每滲透着Boucher、Velázquez、Van Eyck、Rubens、Matisse、Frida Kahlo等藝術家及洛可可時期Rococo之光采。或將宮廷式淨誇剪裁融入現代意義時裝之中，甚至單刀直入地將如Boucher名畫《Daphnis and Chloe》 （1743）印到束胸衣之上，成就出Rococo Punk此服飾流派。
而英倫新世代時裝設計師中，年輕的Matty Bovan則是將Westwood式Rococo Punk繼承得最唯妙唯肖的一個，創意度之高，可比Westwood正印丈夫Andreas Kronthale來得有過之而無不及，無怪甫一出道已吸引到COACH此等國際大牌爭相合作，前途無可限量。
Charles Jeffrey Loverboy
Vivienne Westwood另一重大貢獻是對New Romantic及當中的夜店文化影響深遠，New Romantic代表人物Boy George年青時穿上Vivienne Westwood招牌Pirate圖案服飾的照片，已成千古佳話。
假若Matty Bovan繼承了Vivienne Westwood的Rococo Punk風尚，那Matty的Central Saint Martins同門師兄弟Charles Jeffrey則是承續了西太后Nightclub時尚觀點的第一人，無論是Playful服飾，還是一系列女裝男著跨性別設計，叫人看得心花怒放之餘，也令人想起Vivienne Westwood與傳奇Club Kid Leigh Bowery的荒誕形象，好睇卻好難著！