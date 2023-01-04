Vivienne Westwood│永遠龐克教母　何解McQUEEN高橋盾都是其門徒

【Vivienne Westwood】近數個月英國人實在風雨飄搖，經濟環境既不好，更接連損失了女王與太后：英女王伊利沙伯二世Elizabeth II及西太后Vivienne Westwood。



只能夠說，沒有了這兩位奇女子，英國時裝絕對不會發展到如此高度，藉着偉大的Vivienne Westwood悄然離世，深切致哀的同時，大家也不妨從另一角度細味Westwood之偉大，了解當代時裝界有哪些設計師深受其影響了吧。



永遠懷念Vivienne Westwood。（GettyImages）

已故時裝大師Alexander McQueen深受西太后影響。（Getty Images）

Alexander McQueen

雖然本人比Vivienne Westwood還要早離開了世了，但無論是在生時期Alexander McQUEEN本人還是繼後的Sarah Burton，Alexander McQueen的設計理念都與年輕時代的Vivienne Westwood一樣，以離經叛道方式，將傳統服裝禮教文化推倒重來，故有壞孩子稱號。

年輕的Vivienne Westwood親自示範紅格Royal Stewart Tartan。

Alexander McQueen FW06季度以Royal Stewart Tartan作主題。（Metropolitan Museum of Art）

就算從視覺上具體觀察，Alexander McQueen許多設計，無論是西太后曾親身著用的紅格Royal Stewart Tartan、抑或安全別針及鍋釘皮褸也好，均帶有濃厚Westwood色彩，這些例子可謂比比皆是。

就算是一個Supreme × Undercover系列，高橋盾都要高呼Anarchy萬歲，Punk到入骨。（Supreme）

UNDERCOVER

UNDERCOVER主理人高橋盾對Vivienne Westwood尊敬毋庸置疑，單單是他在西太后過世後所發表的IG Post已是言表於溢。而自1994年創立以後，UNDERCOVER最核心風格，正正非Punk莫屬，要列出品牌多年來與Westwood、Punk相關設計，可謂多如天上繁星。

Undercover SS03 SCAB季度滿載Punk理念及觀點。（Undercover）

UNDERCOVER x Tendo Mokko 'Anarchy Chair'。（Undercover）

反而更想分享是遠在成立自家品牌之前，高盾橋已是傳奇英國Punk樂團Sex Pistols超忠實Fans，既與NIGO、岩永光成立樂團Tokyo Sex Pistols，更將自己形象打扮成Sex Pistols主唱Johnny Rotten一樣，要知道Sex Pistols是Vivienne Westwood與其舊愛Malcolm McLaren的音樂事業一大成就，由McLaren做經理人，而Westwood則為他們進行服飾、形象設計，足見西太后對高橋盾影響之深。

Libertine

Libertine SS14。（Libertine）

將The Clash樂團肖像加入到Biker Jacket之中，Libertine SS15。（Libertine）

雖然現在已較少有人記得Libertine這個品牌，但其實它在上個年代一直都是龐克文化支持者，SS14季度將《God Save the Queen》唱片封面圖案以Monogram方式印在服飾之上，這種如此高調向西太后致敬的手法，其實在時裝世界多年來一直比比皆是。

Matty Bovan

Rococo美學元素一直為Vivienne Westwood所推崇。（Vivienne Westwood）

Vivienne Westwood本身就是一個藝術愛好者。（Vivienne Westwood）

除激進龐克文化外，Vivienne Westwood也被視為一個出色後現代主義Postmodernism時裝設計師，作品每每滲透着Boucher、Velázquez、Van Eyck、Rubens、Matisse、Frida Kahlo等藝術家及洛可可時期Rococo之光采。或將宮廷式淨誇剪裁融入現代意義時裝之中，甚至單刀直入地將如Boucher名畫《Daphnis and Chloe》 （1743）印到束胸衣之上，成就出Rococo Punk此服飾流派。

Matty Bovan SS19。（Matty Bovan SS19）

而英倫新世代時裝設計師中，年輕的Matty Bovan則是將Westwood式Rococo Punk繼承得最唯妙唯肖的一個，創意度之高，可比Westwood正印丈夫Andreas Kronthale來得有過之而無不及，無怪甫一出道已吸引到COACH此等國際大牌爭相合作，前途無可限量。

Vivienne Westwood 1981年Pirate系列是她與Malcolm McLaren之心血結晶。（Vivienne Westwood）

Charles Jeffrey Loverboy

Vivienne Westwood另一重大貢獻是對New Romantic及當中的夜店文化影響深遠，New Romantic代表人物Boy George年青時穿上Vivienne Westwood招牌Pirate圖案服飾的照片，已成千古佳話。

Charles Jeffrey Loverboy設計最是充滿英倫夜店風性。（Charles Jeffrey Loverboy）

Charles Jeffrey Loverboy FW21。（Charles Jeffrey Loverboy）

自Vivienne Westwood打後，根本上每名英國設計師都注定與格紋離不開干係。（Charles Jeffrey Loverboy）

假若Matty Bovan繼承了Vivienne Westwood的Rococo Punk風尚，那Matty的Central Saint Martins同門師兄弟Charles Jeffrey則是承續了西太后Nightclub時尚觀點的第一人，無論是Playful服飾，還是一系列女裝男著跨性別設計，叫人看得心花怒放之餘，也令人想起Vivienne Westwood與傳奇Club Kid Leigh Bowery的荒誕形象，好睇卻好難著！