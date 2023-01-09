G-SHOCK新手錶以俯瞰地球為主題　52mm錶面見盡海洋、雲朵、山巒

CASIO G-SHOCK以「從宇宙視角看向地球」為靈感，發表奠基於人氣型號GM-110的全新作品GM-110EARTH-1A，手錶最大亮點就在於很有俯瞰地球聯想畫面般的特殊造型。



GM-110EARTH-1A維持GM-110經典外觀特徵，例如51.9×48.8mm大尺寸錶徑、立體感強烈的耐衝擊錶殼構造與防水200米性能等，同時也因應這次的設計主題，於金屬錶圈上以藍色IP處理覆上藍色，藉此象徵浩瀚無邊的湛藍海洋，品牌更在錶圈部分以雷射雕刻形成銀色紋路，乍看就像天空上變幻莫測的雲朵。

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視線移至面盤，G-SHOCK在GM-110型號招牌的Y字形零件上印上猶如地表起伏地形的綠色、藍色與土黃色，搭配藍色液晶螢幕、藍色面盤外緣刻度等，將整只錶形塑出從太空遠眺地球的壯觀景象。同時GM-110EARTH-1A還有一些設計巧思，例如錶眼指針造型和衛星相呼應、錶背底蓋上也用雷射雕刻出地球的夜間俯瞰圖，無論正面或背面都清楚詮釋手錶的設計主題。

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GM-110EARTH-1A的不鏽鋼錶殼加上畫面生動的裝飾圖案之餘，其本身的功能性依舊很強，包括世界時區、計時碼錶、鬧鈴、萬年曆、LED燈照明等皆一應俱全，手錶重量僅99g與它的大錶徑搭配顯得相對輕盈。

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與手錶主題彼此呼應的不止錶殼圖案，G-SHOCK連錶盒包裝都以藍白點點的設計呈現出模擬宇宙的浩瀚無垠印象，手錶定價HK$ 2,840，做為新年犒賞自己的禮物相當適合。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡西歐G-SHOCK GM-110以俯瞰地球視角為主題延伸新作】