G-SHOCK Women系列手錶剛柔並重　粉色農家橡樹、金屬鋼殼CP值高

Casio G-SHOCK日前發表專為女性創作的G-SHOCK Women系列。邀請了品牌代言人——台灣金曲歌后孫盛希現身新品發表會發佈新系列作品的形象影片。



G-SHOCK這次與孫盛希合作拍攝的影片以「時光創作．靈感都會」為主題，影片中孫盛希詮釋都會女性把握時間尋找創作音樂的靈感，呼應G-SHOCK手錶獨特造型美學與積極進取的精神。雙方此次的合作也同步為2023年即將迎接創立40週年的G-SHOCK揭開慶祝序幕，品牌計劃在來年加強力道搶攻女性消費市場，透過將手錶尺寸縮小、融入更豐富色彩與材質混搭，激發出更百搭時尚的亮眼外型，讓女性佩戴的G-SHOCK手錶得以維持原有的經典錶圈形狀和面盤設計，同時也平添一分女性的柔美與細緻個性。

一覽G-SHOCK Women GM-S110、GM-110、GMA-S2100BA系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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G-SHOCK Women系列首波主力作品有兩款，首先是看到的是GM-S110系列，其以GM-110為設計基礎，並將錶徑由GM-110的48.8mm縮小至42mm、錶殼厚度也從16.9mm降低為13mm，更適合手腕纖細的女性佩戴，間接增進手錶的佩戴舒適度。GM-S110系列採用不鏽鋼錶殼搭配與錶殼同色系的指針數位雙顯面盤，錶殼分別有四種金屬質感配色，錶圈經過髮絲紋以及鏡面效果處理，賦予手錶更成熟講究的質感，而雙顯面盤則由多層次零件組成豐富的結構。手錶本身擁有G-SHOCK手錶招牌規格如200米防水性能、耐衝擊結構、雙LED燈照明、鬧鈴與計時碼錶功能等，於日常生活發揮出色實用性之餘，也能替女性的衣著搭配帶來畫龍點睛的效果。

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另一款G-SHOCK Women系列為GMA-S2100BA系列，其以品牌近年大熱門GA-2100（農家橡樹）為創作原型，農家橡樹原本就是品牌旗下相對纖薄的作品，改為女錶作品後包括錶徑與錶殼厚度同樣跟著縮減，以期提供女性更舒適服貼的佩戴感受。不過在尺寸調整之餘，手錶本身的耐衝擊結構以及特色八角形錶圈等元素都完整保留。與GM-S110系不同的是，GMA-S2100BA系列還是採用G-SHOCK最普遍的樹脂錶殼與錶帶，而品牌這次也新推出四款帶有4款煙燻霧面質感的單色設計吸引女性目光，簡約中別具時尚感，粉嫩的配色讓女性出外參與各式場合都顯得活力四射，也是整身穿搭不可或缺的一項魅力元素。

孫盛希在新品發表會現場提到第一次看到GM-S110PG的玫瑰金配色時，真的覺得超美、很適合自己，與她平常帶點個性感的穿衣風格很搭，對這款錶愛不釋手也想要馬上推薦給身邊的親朋，讓身邊的女性都能成為別人眼中品味出眾的愛錶咖。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK Women系列GM-S110、GMA-S2100BA登場 品牌代言人孫盛希現身演繹】