日本UNIQLO店員票選10件必買單品　男女裝Top 1之選完全不挑身材

雖然今年天氣有點怪，到12月，氣溫才開始急劇下降！不過，阻擋不了大家買新衣服的動力（笑）。



日本國民品牌 UNIQLO 調查全日本超過1500名員工，選出了男女裝人氣單品 TOP 5，究竟有哪些單品是連店員自己都想買。

男、女裝人氣單品 TOP 5，想添置新衣的讀者們不防參考一下~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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女裝部門

TOP 5 Souffle yarn高領針織衫(柔滑)(長袖)

一直以來都很受歡迎的Souffle yarn （有如梳芙厘的紗線），強調平滑舒適，膚觸滑順的素材，這次推出了適合冬天的高領款，版型不會太過寬鬆，鬆緊度剛剛好。

TOP 4 寬版牛仔褲

因為這兩季 Y2K 熱潮而造成再度流行的寬鬆牛仔褲，使用正統牛仔布料，不容易變形，中腰款式，適合任何身型的女生，股下較長，以雙車線縫製，能夠拉長身型比例。

TOP 3 粗針V領針織外套(長袖)

這是UNIQLO 這季我也很推的單品，粗編毛絨材質，穿上身有暖暖的蓬鬆感，卻不會太過臃腫，不易刺癢的馬海毛感毛絨纖維，不會刺刺的，長度剛剛好可以蓋到腰部。

TOP 2 超輕型羽絨長款背心

蓬鬆度750*，強調極輕且柔軟，表面做了防水處理，可以抵擋小雨，不穿的時候可以收起來裝到所附的小袋子，寬鬆的廓型剪裁，可以當作外套或做為中層，袖子處做得較寬，內搭寬鬆毛衣都很ok。

TOP 1 打褶寛版長褲

在日本 SNS 討論度很高的打褶寬褲，「穿起來比例變得很好」，有很多這樣的留言，使用垂墜感的輕盈聚酯纖維嫘縈材質，橫向與縱向都能夠自由伸展，彈性剛剛好，高腰、中央打摺設計，能夠拉長身型比例。

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男裝部門

TOP 5 防風搖粒絨外套

具高防寒性的刷毛衣物，具有蓬鬆感且輕盈柔軟，滾邊設計袖口，衣領外側採用梭織材質，衣領可以立起等細節，都讓冷風不容易灌入，維持衣服內部的溫暖度。

TOP 4 可機洗Milano羅紋圓領針織衫

這次日本 UNIQLO 男生店員的票選，很大部分集中在針織單品，這件可機洗彈性米蘭羅紋圓領針織衫的設計剪裁看似簡單，兼具正式與休閒感，棉質線材與聚酯纖維線材交互編織，彈性剛剛好，不容易鬆垮，衣領的羅紋採用將衣身與接頭錯開的設計，降低摩擦感，穿起來更舒服。

TOP 3 男女通用Souffle Yarn針織外套

還是針織單品，與女生第五名的柔軟舒膚高領針織衫，同樣使用蓬鬆柔軟，肌膚不易刺癢的「Souffle yarn」纖維，特殊起毛製法，讓穿著感是輕盈舒服的，剪裁會比正常尺寸稍大，加上落肩設計，更有存在感。

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TOP 2 單褶窄腳長褲

錐形剪裁是這幾季男裝褲子的主流，能夠有著自然垂墜感，兼具修飾身型比例，這件錐形打褶休閒長褲是寬版窄管設計，打褶設計讓視覺更為俐落。

TOP 1 男女通用 Souffle Yarn 粗針半拉鏈針織衫

這件柔軟舒膚針織半開襟針織衫受到包括男生與女生的喜歡，「單穿一件就很流行」、「肌膚觸感很舒服，不會刺刺的，保暖度很棒」，使用「Souffle yarn」纖維，半開襟設計，能夠單穿，也能內搭撞色系單品，搭配性更寬闊，同時也降低了頸部膚觸的面積。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】