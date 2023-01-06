G-SHOCK 2022最暢銷手錶Top 10　高質不鏽鋼錶成大熱最平2千1入手

日本媒體 Power Watch 和 CASIO 公司合作，由後者提供銷售資料供前者歸納分析；來到年末，這次Power Watch針對 CASIO G-SHOCK在2022年賣最好的手錶加以綜合排名，從中獲得一份G-SHOCK年度銷售排行榜Top 10，如果你在歲末年初有意入手G-SHOCK手錶，剛好這份日本市場的銷售榜單便可以做為選錶的參考依據。



G-SHOCK近年來由於研發材質有成，因此推出愈來愈多採用金屬錶殼的作品，而且就算改用金屬錶殼，手錶還是可以維持優異的抗震性能，有趣的是，在Power Watch這次列出的榜單中，錶殼採用採用金屬製作的比例有變高的趨勢，前10名裡就有8名的錶殼還有金屬材質成份，間接打破過去提到G-SHOCK會馬上聯想到樹脂錶殼的傳統印象，以下就從第10名開始往前倒數，看看在2022年裡面日本市場最受歡迎的G-SHOCK手錶有哪些。

2022年G-SHOCK日本市場最受歡迎的手錶Top 10一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第10名：GST-B100-1A

這款為G-STEEL系列首款採模擬指針顯示的作品，其以渦輪噴射引擎為主題設計，位於面盤9點鐘位置的渦輪葉片轉盤以雙線圈馬達驅動，可以透過旋轉顯示碼錶等功能外，也可以作為電池電量顯示。

第9名：AWG-M100A-1AJF

數位／指針雙顯太陽能電波手錶，結合金屬及橡膠材質展現異材質相融的視覺與觸覺層次，AWG-M100A-1AJF具有貼心的指針靜置功能，一旦佩戴者長按錶殼左下角的按把，就可以把指針移動到11點位置，純粹靠著數位顯示閱讀時間。這款在日本市場最受歡迎的配色是黑色搭配藍色。

第8名：GAW-100B-1A2JF

以GAS-100為基礎衍生的大錶徑太陽能手錶。G-SHOCK以原創成型工藝打造沉積塗層時標，搭配鋁金屬內錶圈散發與樹脂材質有別的光澤與立體感，手錶整體的運動休閒風格由於多了金屬元素點綴，因此質感也隨之提升。

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第7名：GWG-2000-1A1

應用 CASIO 新式外殼技術製作，使得手錶外觀變得較為小巧服貼，簡單來說GWG-2000-1A1JF的錶殼結構蘊含鍛造碳纖維錶圈、碳核心防護錶殼結構與防泥按把，並結合不鏽鋼套筒和矽膠緩衝零件等，從視覺上可感受到手錶外觀耐操實用的強大保護性，而它所具備的三重感測器測量可讓佩戴者隨時掌握方向、高度、氣壓和溫度數值，從事戶外冒險相當好用。

第6名：GW-M5610-1B

繼承了第一代G-SHOCK「DW-5000C」設計的方形錶殼款式，簡潔的設計不做過份的裝飾與色彩變化，象徵G-SHOCK始終如一的Tough精神。錶款以黑色為基調，搭配黑底白字的液晶顯示螢幕和錶殼搭配得天衣無縫。在功能上，它配備了無需定期維護的強悍太陽能機芯和世界六局電波接收以自主調校正確時間。

第5名：GM-B2100D-1A

農家橡樹的全金屬款式。受到錶殼材質的影響，手錶厚度無法避免提升至12.8mm，但整體的佩戴感受不會受到太大影響，加上它擁有太陽能電力與Bluetooth®藍牙連線功能，從外部質感到內部功能，都堪稱是農家橡樹家族的巔峰，就算因此定價翻了幾番，市場想要這款錶的動力依舊不曾動搖。

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第4名：GA-2100-1A1

G-SHOCK近年超人氣的元祖經典款，它在幾年前剛上市時讓人超級驚豔，包括樹脂結合碳纖維錶殼、厚度僅11.8mm等等，尤其全黑錶款在當年剛出還可以賣到超定價，現在則是價格回穩，是入手農家橡樹的最佳踏腳石之一。

第3名：MTG-B3000BD-1A

錶款以強化碳纖維樹脂錶殼保護機芯，並以金屬零件將外層密合，錶背亦同時作為固定錶帶的錶耳，以及錶冠和按鈕的防護裝置，呈現出全新結構。這款也跟上高級手錶近年風行的錶帶快拆系統，佩戴者只需按下錶耳兩側的按把，就可以迅速輕易更換錶帶。

第2名：GM-2100-1A

錶款的錶頭採用不鏽鋼，錶帶則是黑色樹脂，金屬錶殼的好處在於提升手錶質感，搭配品牌針對金屬化錶殼而採用蒸鍍處理的面盤，看起來彷彿脫胎換骨一般。就連樹脂錶帶表面也添加了方點紋理，不論視覺或觸覺感受都與全樹脂材質的農家橡樹有別。

第1名：GMW-B5000D-1

奠基於DW-5000C的設計之餘，再將錶殼改採全金屬化設定。不鏽鋼的外觀替手錶營造更多高級感，錶圈上精緻的拉絲處理與拋光過的錶殼與鍊帶對比呈現一種沉穩大器的氛圍。錶款除了功能強大的Tough Solar技術和接收世界六局電波外，它還有更多豐富實用的功能，例如能夠透過藍牙與智慧型手機連接與專屬App對接獲取最精確的時間訊息。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文： CASIO G-SHOCK年度暢銷排行榜Top 10】