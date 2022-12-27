G-SHOCK推探險家之石系列手錶賀40週年　19款特殊電鍍錶殼極精緻

2023年即將邁入G-SHOCK創立40週年，品牌先前已經陸續推出了一些紀念錶如MTG-B3000FR、GMW-B5000EH等暖身，而最近G-SHOCK又釋出了另一則新品資訊，那是名為「探險家之石」（Adventurer’s Stone）的新系列，靈感來自於探險家在外活動時所仰賴的指南石，因此手錶的外觀看起來很不一樣，主要特色就在於錶殼融入了猶如礦物般的特殊效果。



「探險家之石」系列預計在2023年1月上市，作為揭開G-SHOCK 40週年序幕的先鋒，品牌首波會推出六款，其中三款是男錶、三款是女錶，本次先從男錶部分看起，三款男錶皆採用特殊的鍛造工藝，形成錶殼的獨特造型，差點讓人以為G-SHOCK用上了礦石來製作錶殼。

G-SHOCK為了慶祝創立40週年，推出的「探險家之石」（Adventurer’s Stone）新系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這些探險家之石手錶的錶殼都經過兩階段的離子電鍍（IP）工藝製成，過程中錶殼部分區域會先經過一次電鍍，然後品牌又會再鍍層表面再鍍上一層，形成層次更豐富多變的色調與紋理。探險家之石系列的三款男錶分別是GM-5640GEM x Sunstone（太陽石）、GM-2140GEM x Cordierite（堇青石）和GM-114GEM x Calcite（方解石），從每款錶名後面加註的礦石可知，G-SHOCK就是用這些礦石作為手錶外觀的靈感來源，而且品牌選擇這些礦石也不單純是因為它們的外觀很漂亮，而是還有進一步的寓意，因為在北歐傳說中，太陽石代表勝利、方解石象徵成功之路，而堇青石也有指引方向的正面意義，因此用這些礦石作為繆思的手錶，佩戴在手上也有一點祈求好運的意味。

首先看到GM-5640GEM × Sunstone，手錶擁有鍛造彩虹色錶圈與錶殼，其光澤會依光線和角度不同而變化，呈現金屬礦石的半透明灰色質感。錶款保有G-SHOCK強調的抗震性、200米防水、1/100秒計時功能、倒計時計時器、鬧鐘和背光顯示等功能。

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再來另一款GM-2140GEM × 堇青石，是在IP電鍍拋光錶圈和模製樹脂錶帶上複製了堇青石特有的水藍色調。 PVD面盤還會隨一天的不同時間和光線角度發出不同的色調。GM-2140GEM同樣擁有200米防水性能、48個城市世界時間功能、1/100秒計時功能、倒計時計時器、鬧鐘和雙LED燈的強大功能。

最後GM-114GEM × Calcite也是採用鍛造和離子鍍金屬錶圈，形成一種鍍金和黑色的雙色不規則飾面，藉由鍛造塑造出天然礦石般不均勻的外觀。錶款也是強調防震、抗磁和防水的效果，另外像是世界時區、計時功能、倒計時器、鬧鐘和LED背光燈等所有G-SHOCK手錶該有的功能也都一個都沒少。

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以上這些探險家之石為了傳達慶祝週年里程碑的紀念意義，因此手錶底蓋上都會刻上G-SHOCK 40週年專屬圖騰，同時錶帶環上也會刻上代表40週年的4顆星星與「SINCE 1983」字樣，此外包括錶盒也會有相應的特殊設計，讓人一看就明白手錶的紀念意義。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK慶祝40週年打造特殊造型錶殼探險家之石系列】