Nike Air Footscape Woven波鞋出復刻版　彩虹編織、乳牛款必搶！

當年紅遍大街小巷、人腳一雙的必備神鞋「Nike Air Footscape Woven」，或許對當今鞋迷有些陌生，但俗稱「編織鞋」的它，憑藉了各式各樣的繽紛配色，以及多種花樣的動物紋路，曾經霸佔無數男、女鞋櫃中的重要地位！



甚至在潮流指標藤原浩、陳冠希，還有六叔余文樂的帶貨底下，成為那時聲勢最強的黃金鞋履。如今，睽違多時，終將在今年正式回歸。

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編織潮魂回歸，Air Footscape Woven 傳今年正式復刻！

Air Footscape Woven 於 2000 年首度亮相，鞋面上少見的不對稱手法，以及貫穿前後的側邊綁帶，有著相較其他與之不同獨特魅力，且在眾多配色與明星帶貨的加持之下，儼然成為當年無論大人、學生，都極為渴望的經典鞋款，而事隔 23 年，透過揭露的最新報導，Air Footscape Woven 就極有可能以復刻之姿、灰黑配色的搭配回歸，並採取激似馬毛的特殊配置，表達鞋款重回的歷史意義。

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據悉，Air Footscape Woven 或將以「棕色乳牛」動物花紋一同回歸，是為潮人再次圓夢的最佳機會，不過販售日期還有待追蹤，有興趣的鞋迷務必留意後續報導了。

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