奇洛李維斯以外SAINT LAURENT代言人　四大Cult片大導深化品牌

【SAINT LAURENT/ 奇洛李維斯? Cult片】雖然時裝品牌找來名人紅星甚至政治家拍攝季度廣告是平常不過的事，如當年的Mikhail Gorbachev為LOUIS VUITTON所拍硬照正是千古美談，但SAINT LAURENT於這方面所下的苦工仍然值得人拍案叫絕。

繼奇洛李維斯後，品牌最新代言人換上一眾Cult片大導。



SAINT LAURENT創作總監Anthony Vaccarello⁣每季總花盡心思，邀請眾多流行文化業界內出眾人士擔當Model拍攝廣告。留意這些受邀人物，並非每一位都奇洛李維斯、阿爾柏仙奴、Blackpink Rosé或Finn Wolfhard般，屬普羅大眾熟識的歌影視天王巨星，相反有很多相對偏鋒、小眾，對於坊間一般人來說也許不知其名，但對有識之士而言卻一定大呼叫好的鬼才，縱然他們的流量密碼遠比不上Rosé，卻更能反映一個品牌和設計師的閱歷和深度。

成日只識得奇洛李維斯，其實都頗無深度的。（SAINT LAURENT）

SAINT LAURENT近日便透過IG平台，發放其新季度人物廣告照，今次邀請的人物有四位：分別為Abel Ferrara⁣、David Cronenberg⁣、Jim Jarmusch⁣及Pedro Almodóvar⁣，以一眾Cult片導演，明顯向西方電影文化致敬。

Abel Ferrara。（SAINT LAURENT）

《Body Snatchers》（異形基地）是加入了懸疑元素的異形電影。

雖然話這四位資深導演尚未去到馬田史高西斯、波蘭斯基等教父級別，但他們離經叛道、異想天開的非主流風格，反而為電影文化增添了異色，開闢一條全新道路。例如Abel Ferrara⁣的《Body Snatchers》（異形基地），就是一套加入了懸疑元素的異形電影，很別樹一格，與荷里活大片《Alien》系列大相徑庭；而黑幫電影《The Funeral》的風味，也不時讓人聯想起《盜亦有道》（Goodfellas）。

Cult片導演David Cronenberg（SAINT LAURENT）

David Cronenberg最燴炙人口經典驚慄電影，當然是《變形人魔》（The Fly）。

至於來自加拿大的David Cronenberg同樣不缺經典Cult片，最燴炙人口的正是《變形人魔》（The Fly）了，《Naked Lunch》同樣令人看得毛管戙，而情色至上的《慾望號快車》（Crash）更曾奪得第49屆坎城影展評審團大獎，戀上撞車繼而做愛的劇情，著實狂野，前衞到聽說連另一神導Francis Ford Coppola當年都頂不順，可見SAINT LAURENT邀請的一眾人物聽名字大家未必清楚是誰，他們的作品卻一定聽過、看過。

早在Hedi時代，SAINT LAURENT熱衷找電影人、音樂人合作拍攝廣告，圖為Jane Birkin。（SAINT LAURENT）

Daft Punk。（SAINT LAURENT）

回顧Hedi Slimane、Anthony Vaccarello⁣時期SAINT LAURENT經典廣告：

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其實SAINT LAURENT熱衷找電影人、音樂人合作拍攝廣告也絕非朝夕之事，早在Anthony Vaccarello前任Hedi Slimane統領之時代，品牌曾先後找來B.B. King、Chuck Berry、Joni Mitchell、Daft Punk等音樂單位，聯手演繹每季廣告，所不同的事當年拍攝大多交由Hedi親自操刀，而現在則交由David Sims⁣負責，各擅勝場。