adidas怒告Thom Browne設計　間條服飾導致損失要求賠償六千萬

【adidas控告Thom Browne】在保護知識產權和捍衛創作自由之間，該當如何去平衡？從來都是一個難以解答的問題，



最近紐約曼哈頓南區法院所審理的adidas指控Thom Browne侵權案，就是很值得大家反思的案例。



彼此相安無事十多年之後，近日adidas和Thom Browne之間戰火再起。（GettyImages）

其實adidas與Thom Browne之間的「間條之爭」由來已久，Thom Browne自2003年創成自家品牌以後，據知很快便從大學運動校隊的運動服中獲得靈感，創作出在左臂位置印有3條白色條子的服飾，尤以Blazer、Sweater和Cardigan類產品最受歡迎，很快便熱爆全球。

多年來adidas一直致力保衛自身3間專利形象，但原來無論2間還是4間他們都是不容許的。

不過，熟識adidas歷史的人都會知道他們對堅守3間專利的決心，是何等至死不渝，因此在Thom Browne發跡未久的2007年，這紐約品牌的3間服便很快地觸動到adidas神經，幾經交涉下，當時Thom Browne CEO終於妥協，願意將3間改動為4間設計，形成近年的4條子形式。

Thom Browne的條子服飾賣到滿堂紅。（Thom Browne）

但adidas堅稱至今仍然有不少人混淆兩個品牌的出品。（Thom Browne）

不過彼此相安無事十多年後，近日adidas和Thom Browne之間戰火再起。早前，紐約曼哈頓南區法院便正式審理adidas提告，指控Thom Browne的條紋設計侵犯他們的3間商標。要求賠償$7,800,000美元（約6千萬港元）損失。

究竟adidas是據理力爭，還是誰大誰惡誰正確？當真見仁見智。（adidas）

adidas方面指品牌早在1952年開始便在美國市場推廣3條紋標記，每年花上3億美元推擴宣傳，但自從Thom Browne條子服飾出現後，消費者對哪些是adidas出品、哪些是Thom Browne出品日趨混淆。據知adidas代表律師在庭上發表一份最新調查，指哪怕Thom Browne這些年來已改為4條子設計，但2,400名受訪消費者中仍然有26.9%會將Thom Browne作品誤當成adidas出品，這是此德國運動大牌所不能接受，更強調無論是2間、3間、4間條紋，Thom Browne作品都難以讓人完全與adidas區分開來，換言之其本上Thom Browne一日繼續以紋子作設計，adidas永遠不會接受咁話。

究竟adidas是捍衛公義不遺餘力？定還是以大欺小？（雖然目前Thom Browne的規模不少了），也只能是公說公有理，婆說婆有理了，就讓我等時裝友食花生食到尾，看看最後裁決誰勝誰負。