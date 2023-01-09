Nike Dunk新春兔年別注　風格色彩選擇多　物料塑造兔仔毛般觸感

【Nike Dunk】問到人氣度、普及度最高的Nike Dunk，想來黑白色Panda Dunk Low絕對是當之無愧第一名，走誰旺角，其撞鞋機率堪稱無出其右，然而留意傳統12生肖之中可沒有熊貓的，而還有不到兩星期便即將踏入兔年，所以與其千篇一律地著上Panda Dunk，倒不如選擇全新Nike兔年別注Dunk去拜年更特別更有遠見。



撞鞋之王Panda Dunk。（Nike）

今年Nike兔年別注Dunk共推出4款鞋作，分別為粉藍彩、啡紅、白、杏啡色4款，每款風格各有不同，有些配色「撞到九彩」，搶眼度極高；有些則走低調清新路線，各適其適，迎合各類潮流人品味。每對球鞋鞋舌位均刻有中文「兔」字，鞋側位置則繡有兔子形狀圖案，明鮮地刻劃兔年別注特殊地位。

今年Nike兔年別注Dunk共推出4款鞋作。（Nike）

每款風格各有不同，有些配色「撞到九彩」，搶眼度極高；有些則走低調清新路線。（Nike）

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不過設計團隊更抵讚的是，除了畫公仔畫出腸的文字、圖案外，這4對別注尚運用較間接和意境較高手法，來勾勒出它們與兔子彼此關係。最具心思處，正是鞋身大剔Swoosh及鞋舌標籤位置，每對球鞋均選用絨毛材質去構成這些部份，以隱喻兔子其毛絨絨的身體觸感。

Atmos與Nike合作的Animal Pack系列。（Atmos）

這種以特別塑材來玩動物元素的手法，在Nike球鞋歷史曾出現過數次，最經典者當然是日本潮流單位Atmos與Nike合作的Animal Pack系列，無論是Air Max定Dunk皆曾被改造得出色入化，極具收藏價值。