Nike 10對最強防水波鞋　Gore-Tex AF1內外兼備　攀山涉水必選ACG

面對冬天濕冷的天氣，除了要煩惱穿搭的困擾外，如何讓在雨天能讓雙腳抱持乾爽也成了每日搭配必須思考的議題！



近日運動品牌 Nike 推出了多款外型及機能兼具的鞋款，儂編在這裡挑選出 10 款高顏值又防水的球鞋，讓你雨天不只能擁有 100 分的穿搭，還可以防止雙腳進水！

Nike 10對精選防水波鞋推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Air Zoom Pegasus 39 Shield 跑鞋

這雙專為跑者而生的鞋款，本身在舒適度上就已經不在話下，其防滑又柔軟緩震的大底設計，不只增添跑步的舒適性，對於長期的行走也保有極佳的腳感，面料上為了因應冬季寒冷的天氣，亦增添了針織材質，讓你雙腳擁有保暖度，而鞋尖易進水部位配置膠膜，可利於維持乾爽不易進水，在鞋舌上除了背面同樣擁有保暖效果外，自細節上同樣也做了抗水處理，讓這雙鞋在雨天時能保有高度的防潑水特性。

2. Air Winflo 9 Shield 跑鞋

這雙帶有科技感外型的鞋款，同樣是為了跑者的舒適而生，其內部的針織面料可增添飽暖度，鞋尖、鞋舌亦做了防水的工法處理，在鞋底上 Nike 以輪胎式抓地設計和全掌式 Air 氣墊，兼顧防滑與柔軟緩震效能，即使雨天也能暢跑直前，在配色上帶點霧粉的灰階設計，其中性的色彩在穿搭上能更容易上手。

3. React Pegasus Trail 4 Gore-Tex

喜歡outdoor的女孩，這雙鞋款請放進購物清單中！該鞋款以抓地力極強的紋路橡膠為鞋底材質，讓你在互外運動時能毫無顧慮的行走，在鞋身的部分 Nike 採用 Gore-Tex 面料，讓整雙鞋都具有防潑水的功能，除此之外大底以 React 技術所製成的輕盈耐久泡棉，讓這整雙鞋變得超級輕盈！

4. ACG Air Mada

Nike 的 ACG 內外兼具的特性，讓它成為品牌最受歡迎的系列之一，這款高筒鞋款以 1990 年代的風格為設計主軸，強韌面料的材質以及鞋跟配置 Air 緩震系統，讓你在行走時更為舒適，而鞋底強大的抓地力，更滿足在野外活動時的各種需求，鞋頭處同樣包覆著防水面料，不管是喜歡戶外活動的人，還是重視鞋款顏值的女孩，這雙鞋都很適合你們。

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5. ACG Lowcate

一向很擅長將豔麗的色彩搭配再一起的 Nike，在這雙 ACG 系列的鞋款款中，用靛藍及亮橘做出反差的撞色設計，經典的戶外造型風格度只能成為穿搭上的一環，在機能面上足下的 Trailframe 中底穩定片可提供強大的支撐力，橡膠鞋底設計的凸起圖案則給予適當的抓地力，鞋側的拼接的膠面材質，讓鞋履降低進水的機率。

6. ACG Mountain Fly 低筒 SE

這雙穿著浪漫薰衣草紫外衣的鞋款，整體以越野的機能為設計考量，除了鞋免防潑水的設計外，厚高的鞋底更擁有應付懸崖等級的抓地力，內部柔軟 React 泡棉讓雙腳宛如踩在床墊般舒適柔軟，從前足延伸至腳跟的超輕量鞋底墊片，其緩震的功能，即使路途崎嶇不平也能讓你在行走上不受影響，低筒搭配厚底的設計，亦可成為增高穿搭的好幫手！其繁複的外型，更與當今的Ugly Fashion風潮不謀而合。

7. ACG Air Zoom Gaiadome Gore-Tex

喜歡靴款搭配的女孩，那這雙以 Gore-Tex 為鞋身面料的鞋履，絕對可以成為你今年冬天最時髦的雨鞋！該鞋款鞋底採用 Air 技術可吸收衝擊力，再搭配上大型三叉式抓地紋路，讓你踏上山路時亦可用擁有如山羊足弓般的抓地力，走在城市之中，其時髦的外型亦能成為搭配上的一環。

8. Air Force 1 低筒 SP x Undercover

這雙與日本品牌 Undercover 所合作的鞋款，設計師 Jun Takahashi 運用頂級皮革為製作基底，在鞋身內則結合 Gore-Tex 護套，除了穩固腳踝之外，亦提供防潑水的功能，而從鞋舌膠印標誌、金屬徽章到鞋跟的 Undercover 字樣壓印，更看得出此雙鞋款以精品等級所製作的精緻感。

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9. Air Force 1 高筒

有別於你對於「Air Force 1」的印象，這雙高筒款式的「Air Force 1」以焦糖色的作為主軸拼接，再搭配上珊瑚粉色的細節設計，讓整雙鞋履以中性的樣貌呈現，在鞋面上 Nike 特別加上了防水塗層，讓你在雨天的時刻能靠雙鞋保持雙腳乾燥。

10. ZoomX Zegama

同樣以登山戶外活動為考量的「ZoomX Zegama」，在中底部分結合層疊加高設計，可以在跑步時能有緩震效果，在鞋身上透氣孔洞的設計，可增添鞋履穿著的舒適度，在鞋頭增加的交題設計，則可提供局部的防水功能。

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