銀器｜Gallery Dept.聯乘LoneOnes　入門級戒指二千多元最抵玩

論近年美國中輕生代街頭品牌的代表，有兩大單位可謂不可不提，一是Denim Tears，二則是Gallery Dept.，



前者主理人Tremaine Emory今日已去到出任Supreme創意總監的地位了，而Gallery Dept.同樣不遑多讓，最新項目就是與同樣來自洛衫磯的LoneOnes合作，打造全新聯乘別注。



Gallery Dept.主理人Josue Thomas。（Gallery Dept.）

Gallery Dept.最著名合作項目，無疑首推與LANVIN聯乘系列。（Gallery Dept.）

由Josue Thomas於2018年創立的Gallery Dept.，自成軍以來開始，便一直以精於策動聯乘項目而聞名當世，最著名項目，無疑首推與LANVIN聯乘系列，系列涵蓋衫、褲、鞋、配飾各類單品，既玩舊化磨爛，更大玩彩色潑墨工藝，把向來官仔骨骨的LANVIN一下子變得反叛起來，大獲好評。

Gallery Dept. × LoneOnes最新系列登場。（Gallery Dept.）

ONEONE x Gallery Dept. French twist logo Ring $3,300。（Gallery Dept.）

LONEONE x Gallery Dept. G Ring $4,500。（Gallery Dept.）

而留意Gallery Dept. × LoneOnes絕非一個執Gallery Dept. × LANVIN「口水尾」的系列，皆因事實上它們早在2019年已曾聯手合作，只礙於每次合作被製作出來的作品都十分稀有，所以大部份香港人一直無緣看見其盧山真面目。不過今次本地銀器名所vinavast，便很貼心地為香港Fans帶來最新一批Gallery Dept. × LoneOnes別注單品，由吊墜頸鏈、手鏈、戒指都有，十分全面。

LONEONE x Gallery Dept. Zipper Bracelet $15,500。（Gallery Dept.）

將拉鏈Zip變成手鏈（Gallery Dept.）

LONEONE x Gallery Dept. Zipper Ring $5,000。（Gallery Dept.）

+ 1

系列最大特色，乃是從生活之中吸取靈感，以靈機一觸方式，將平常不過的小物改造成銀器首飾，例如將拉鏈Zip變成手鏈和戒指，或把旋轉螺絲變化成吊墜頸鏈等等，非常搞怪又充滿幽默感，更甚有昔日Martin Margiela解構主義之風采，不過每件作品均刻上Gallery Dept.商標字樣，決不會使人混淆。

定價最平之作品：LONEONE x Gallery Dept. Drill Ring $2,200。（Gallery Dept.）

LONEONE x Gallery Dept. Drill Bit Silver Pendant Necklace $3,400。（Gallery Dept.）

$3,400實在抵玩。（Gallery Dept.）

今次系列另一賣點，是定價超全面，豐儉由人，既有過萬元G-Link Bracelet、Zipper Bracelet，也有港幣$2,200至$3,300 Drill Ring、French Twist Logo Ring。要知道LoneOnes銀器向來奢華，售價毫不便宜，現在結合Gallery Dept.加持大部份產品卻不過數千元而已，直心算是性價比甚高，頗為抵玩的了。