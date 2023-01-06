大劉劉鑾雄的最愛？Hermès愛馬仕Turbo皮鞋　啟發visvim早期設計

日前大劉劉鑾雄舉行記者招待會，金句連連，成為全城熱話。

席間提及大劉的最愛，和「The One」的意思，他並沒有交出確實的答案。

不過，有一樣可以他的最愛可以肯定，就是大劉腳上的Hermès愛馬仕Turbo皮鞋。



Hermès愛馬仕Turbo皮鞋是大劉劉鑾雄的最愛（資料圖片）

Hermès的Turbo鞋款隨意得來又不失莊重（Joli Closet）

大劉劉鑾雄不但是Hermès愛馬仕的VVIP，更是品牌的知名收藏家，有說他家相中的Kelly、Birkin手袋，比Hermès專門店更多，當中有不少更是激罕的訂製款。不過，大劉沒有用上Hermès手袋，相反，品牌的Turbo皮鞋卻常在他雙腳上出現，成為他的真正「The One」。

大劉不論出席任何場合，由從前到褔臨門開餐，跟子女玩樂，到日前出席記者招待會，Hermès Turbo皮鞋總是型影不離，大劉對其寵愛有嘉，流線型設計如同car shoes般，配合如同波鞋般的厚中底，雖然我未穿過，但看到大劉鞋不離身，相信著用感一定超舒服。

Twombly是visvim早年經典設計（visvim）

Hermès的Turbo屬輕便鞋，皮鞋外型配上波鞋鞋底，隨意得來又不失莊重，絕對適合大劉的身份和性格。而日牌visvim鞋款設計有不少致敬元素，品牌早期型號Twombly擺明車馬是向Hermès Turbo致敬，外型大同小異，鞋底則換上visvim招牌的EVA肥厚設計，令鞋款多加幾分街頭時尚色彩，Turbo的皮鞋、球鞋合二為一的設定，相住為主理人中村世紀帶來不少創作靈感，而潮流教父藤原浩也曾是visvim Twombly的支持者，曾多次著用現身潮流雜誌，他的加持為visvim日後發展打好基礎。

話分兩頭，雖然很多人認為Hermès是高不可攀天價品牌，但愛馬仕不少鞋款的價錢原來比visvim還要便宜，的確世界無絕對。