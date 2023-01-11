Nike AJ1 Reimagined│芝加哥OG色後新作　Royal藍色懷舊味最強

【Nike/ AJ1】回憶上年年度球鞋之最，屬第4度復刻的Air Jordan 1 Reimagined OG 「Chicago Lost & Found」定必榜上有名，盡可能保留到OG Chicago原汁原味的同時，又注入恰到好處舊化元素，無怪大受歡迎。



AJ1 'Chicago Lost & Found'補貨發售在即。（Nike）

Reimagined系列連鞋盒都特別有心思過人。（Nike）

而據近日收到的情報，指AJ1 'Chicago Lost & Found'將會在全球門市第二度官方補貨發售，對日思夜想又不想食炒買鞋的講原則Fans而言，絕對是最佳福音。不過其實尚有一更轟動消息目前正在球鞋圈瘋傳，雖然未百分百肯定，但外媒堅稱其可靠程度都有99%了。

Air Jordan 1 Reimagined "Black Toe"。（WTS_1987）

Air Jordan 1 Reimagined "Royal"。（Ph Community）

Air Jordan 1 Reimagined "Black Hyper Royal"。（WTS_1987）

說的是Nike眼見'Chicago Lost & Found'大受歡迎，品牌今年開始將會全面啟動Reimagined系列，多對經典Air Jordan 1配色，如"Black Toe"、"Royal"、"Black Hyper Royal"據知都將會在2023-2024年間納入Reimagined舊化Collection之中，相關Sample球鞋照片亦已陸續流出，只見眾鞋款在鞋踭黑色皮革位置，均塑造了招牌細裂紋造工細節，而鞋舌部位也換成微黃色設定，看上去仿如真實Vintage古品一樣，掲示了Nike在未來日子將會大玩舊化球鞋美學之決心。