Louis Vuitton意外邀KidSuper合作　替代Virgil Abloh真命天子？

【Louis Vuitton】近代時裝工業，哪怕高級時裝也好，都愈來愈流行速食，這裡所謂的速食並非指H&M、ZARA那種Fast Fashion，而是指各大牌很喜歡以快閃形式，去推出一些快閃聯乘系列，既會突然邀請某一設計師出任客席設計師，共同設計一季服飾系列（如Dries Van Noten邀請Christian Lacroix），更甚者是會在Fashion Show開始的數日前才突然公佈，早前的Dior Men × ERL，就是這樣把戲了。



這種「失驚無神」將Collaboration公佈出來的好處，固然是能夠在短時間內引起最大的討論，從而將它成為該時段的流量密碼，令互動率Engagement Rate爆發至最高。作為Dior同門師兄弟的Louis Vuitton最近亦有樣學樣，趁着FW23巴黎男裝周快將開始前夕，突然宣告邀請美國新晉品牌KidSuper合作，打造聯名系列，立即掀起轟動之餘，背後亦大有值得深思的玄機。

以Colm Dillane目前資歷來說，要全面接班Virgil Abloh的可能性不大。（KidSuper）

自2021年Virgil Abloh因病離世後，Louis Vuitton男裝創意總監之位一直懸空，由設計團隊共同主理每季系列。然而在High Fashion領域裡，創意總監向來是一個品牌的靈感人物，哪怕當年Maison Margiela有一段長時間持續以設計團隊方式帶領品牌，但最終亦要找上John Galliano領軍，Louis Vuitton的規模比「罵治」大得多，故實在難以長期沒有創意總監一職。

以Virgil Abloh的創意才華、及功績來看，Louis Vuitton於當今之世也難以輕易找另一個級別相若之人去替代。（Nike）

然而問題來了，以Virgil Abloh的創意才華、美國街頭背景以及在DONDA、OFF-WHITE和Nike所創下的功績來看，Louis Vuitton於當今之世也難以輕易找另一個級別相若之人去替代，最接近的Demna或Kanye West，都有各自不同原因難以加盟，其他傳聞過的Martine Rose、Samuel Ross、Grace Wales Bonner，在級數上亦終歸有明顯分別。可是今次被Louis Vuitton看中，邀請合作設計FW23季度的KidSuper，其主理人Colm Dillane名氣可不見得比Samuel Ross、Grace Wales Bonner大得多，卻偏偏有幸被LV賞中合作，究竟所謂可事？他會否當真是後Virgil Abloh時代，Louis Vuitton男裝真命天子嗎？

只能夠說以Colm Dillane目前資歷來說，要全面接班Virgil Abloh的可能性不大，FW23單季式合作，只算是Louis Vuitton給予Colm Dillane一個小試牛刀的機會，若果設計出來的東西當真是好，銷量反應夠熱烈的話，屆時才當真有考量挑選他成為新任男裝創意總監的可能性。可況另一個可能是，在未來數季Louis Vuitton每季都會為男裝線挑選一位客席設計師合作，誰的表現最好，便欽點他/她成為繼任人，以這種選拔模式去尋找人才，無疑是高明一著。

KidSuper最近向Stranger Things致敬。（KidSuper）

Puma × KidSuper系列。（KidSuper）

SpaghettiOs × KidSuper系列。（KidSuper）

再說回KidSuper，雖然此紐約時裝品牌目前名氣仍不算高，在香港甚至能用名不經傳去形容，然Colm Dillane的才能與潛力，就絕對是無可估量，早在今次Louis Vuitton之前，Puma、Jagermeister、Modelo及SpaghettiOs各式各樣時裝及飲食品牌，便已先後與之合作。雖然嚴格上在2020年才發表首批Collection，但早在大學收讀數學時期，Colm Dillane便沉迷於設計T-shirt，並在學校Canteen及宿舍通道內販賣（更曾引起校方不滿，將他踢離宿舍）。

KidSuper是一個風格海匯百川時裝品牌。（KidSuper）

有興趣的時裝友不妨試試他們出品的仿繪畫圖案服飾。（KidSuper）

這種自少對時裝設計之熱愛，使KidSuper成為一個將不同風格海匯百川時裝品牌，既有NOAH的美式東岸街頭風，又有BODE般舊美國古着風情韻味，而誇張玩味藝術感與童真，亦頗具幾分Walter Van Beirendonck格調。有興趣的時裝友不妨試試他們出品的仿繪畫圖案服飾，設計出色、造工精美，定價相對經濟實惠，值得一試。