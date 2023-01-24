G-SHOCK真假手錶大對決！超殘酷承重實測　加壓200公斤仍絲毫無損

國外有Youtuber專門拍攝物體的承重極限影片，有時他會單獨測試一個物體，有時則會找來兩個以上的物體同場較勁。他測試的東西五花八門，像是扭計骰、頭盔、手機、滅火器、磚塊、工字鐵、雞蛋等等，其中赫然也包括以耐操堅固聞名的G-SHOCK手錶！



這名Youtuber是怎麼測試物體的承重力呢？過程其實不複雜，他就是把受測物體放在液壓機下，透過不斷加強壓力，看看物體可以撐到多重才被壓壞，經由慢動作攝影機看看物體在加壓過程中是怎麼從正常到毀滅。在影片中Youtuber拿來測試的G-SHOCK手錶型號是GA-100的指針／數位雙顯手錶，這款錶具備品牌的耐衝擊構造，因此這位Youtuber很好奇手錶到底可以承重到何種地步。

實測G-SHOCK手錶可以承重幾公斤！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片開始進行後，手錶是以錶帶穿好的形式放在液壓機的加壓柱下方，影片從約160多公斤的壓力開始看起，結果GA-100大概加壓到200多公斤後錶殼開始出現一些擠壓變形的前兆，到接近300公斤時錶圈已經受不了往前方撐開，而差不到315公斤後，手錶的礦物玻璃鏡面整個噴飛，不過鏡面只是噴飛，沒有被壓碎。而手錶的耐衝擊構造差不多在鏡面飛出去後就開始崩潰；殘忍的是，Youtuber在鏡面脫離後完全沒打算放過手錶，反而持續加壓，一路從400、500、600公斤這樣加上去，期間手錶的錶帶有一邊開始脫落、錶圈乃至錶殼變形愈來愈明顯，當液壓機施加壓力到幾千公斤後，手錶已經完全擋不住開始潰爛，結果Youtuber還繼續施壓催落去，最多加壓到16000多公斤，直到把手錶整個壓爛才放手。

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看完這個短片會覺得G-SHOCK手錶雖然標榜堅固，但一旦遭受超強壓力壓迫，還是免不了會被壓得粉身碎骨，但其實這個影片只是測試過程的一小部分，事實上在同一項測試中，Youtuber的施測對象共有三個，一個就是前面提到的G-SHOCK GA-100，再來還有一個是仿冒的GA-100（約花HK$ 60-70入手），以及另一只1970年代標榜能抗震的金屬機械錶。

在實驗過程中，Youtuber在放上液壓機前先拿美工刀刮刮看三只錶的鏡面，結果只有G-SHOCK真品不會產生刮痕，從中初步體現出手錶的耐用度。後來開始承重測驗後，先是仿冒的GA-100登場，只見它大概承重到幾十公斤後錶殼就開始不對勁，等加壓到157公斤左右錶殼就已經明顯變形、手錶也已經無法運作，超過300公斤後面盤上的指針開始鬆脫，接著鏡面還整個爆裂，後來的過程就慘不忍睹了，大概持續施加100、200公斤的重力就把手錶碾得不成「錶」型。

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然後中間這段就是前面提到的G-SHOCK真品。接著直接看到第三只古董機械錶，只見機械錶的金屬錶殼承重力還是好一點，可是當加壓到482公斤時，錶殼明顯走樣，鏡面也破裂，而一旦鏡面破裂後，機械錶的潰爛速度也相當快，沒多久表殼裡面的零件都彈飛到只剩錶殼輪廓在那撐著，而要把這個金屬軀殼壓爛明顯省力許多，大概百來公斤就可以壓透了。

看完這部影片後有點餘悸猶存，因為過程實在太粗暴，好好一只錶就這樣眼睜睜被壓壞壓爛，可是從中也可以發現G-SHOCK手錶（注意是要真貨）的確有它過人的耐用性，雖然不至於到壓不壞，可是它可以持續受力的時間比較長，就算鏡面被撐到脫離錶殼，後續手錶的承重力還是有一定水準，不像另外兩只錶幾乎在鏡面一爆裂的瞬間就開始崩壞。話說回來，這種實驗還是看人家表演就好，平常沒事還是不要隨便測試自己手錶的極限，好好保護、珍惜自己的愛錶比較實際。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：超殘酷實驗！實測G-SHOCK手錶可以承重幾公斤】