Hermès春夏產品上市　20款愛馬仕手袋、銀包價格　最平1.3萬入手

令人興奮的法國精品品牌Hermès愛馬仕以精細高品質的工藝聞名，特別是包包永遠都是頂級夢幻配件，頂級完美的皮質、細緻絕佳的作工之外還有超級搶手的特質，讓許多人將它視為身份地位的象徵，市場價值極高。



隨著2023春夏新裝上市，Hermès包包當然也有多種新款手袋面世，以下就來欣賞幾款愛馬仕皮包，說不定這一年的生日禮物、情人節禮物、結婚紀念日等重要日子都用它慰勞自己、討好最愛。

Hermès 2023春夏21款產品一覽【內含價格】。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Kelly II Sellier 手提包 Tadelakt 小牛皮與柳條編織材質

這款Kelly凱莉包的皮革提把以細柳條編織包覆縫製，充滿夏日氣息。Tadelakt小牛皮的細膩光澤隱約從柳條編織的縫隙中透出，彼此相互映襯呼應。

2. Birkin Picnic 手提包 Swift 小牛皮與柳條編織材質

將 Swift 小牛皮與柳條優美交織出的Birkin Picnic編織 手提包，為柏金包營造出和諧的視覺美學。

3. Garden Party Voyage 手提包 「Hermès Pacific」圖紋印花 H 帆布與 Negonda 小牛皮材質

愛馬仕花園包容量極大，大大的開口便於放入與拿取，是非常實用的款式。

4. HACarreaux 手提包 Evercolor與 Evergrain 小牛皮材質

將取材自男裝設計的流動對比圖紋生動躍上Haut à courroies 手提包：細條狀皮革以絎縫貼花工藝精準拼接為格紋，貫穿包袋正面、側面、翻蓋和背面。

5. Arçon 肩背包 Barénia Faubourg 小牛皮材質

靈感源自馬術運動，整體造型重現了馬鞍圓潤的襟翼，可調整長度的揹帶採用Étrivière馬鐙釦環設計。簡約輪廓更能凸顯寬敞的內袋容量，外側的口袋為新設計，並附有一個金屬釦環可以配掛手套或配飾。有全皮及皮革與帆布拼接兩種款式。

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6. Hermès Buddypocket 肩背包 Swift 小牛皮與 H Plume 帆布材質

風格出眾的全新包款，猶如穿在身上的衣服，可隨時拿取手機和銀包等隨身物品。

7. Petite Course 肩背包 Epsom 小牛皮與羊毛織帶材質

借鑒馬術世界的豐富元素，設計靈感來自馬術競賽用的馬鞍裙邊，包袋拉鏈上的皮革拉片形似馬銜，還飾有馬鞍釘釦。不對稱的弧形輪廓剪裁出兩款設計：搭配撞色織帶的運動風版和搭配細皮革揹帶的經典馬鞍款。

8. Hermès Della Cavalleria élan 肩背包 Tadelakt 小牛皮材質

全新細長設計的Hermès Della Cavalleria包款展現了與眾不同的魅力。不論是白天或夜晚場合皆宜，可肩背或斜背。

9. Plume Chaîne 肩背包 Volupto 小牛皮材質

受馬術用具啟發的Plume肩背包將皮革提把換成金屬鏈帶。 包身採用頂級皮革縫製而成，讓全新設計更添精緻質感。

10. Evercolor 小牛皮手拿包

此多用途包款既可以是手拿包，扣上揹帶即成為隨身包，其渾圓的包身曲線、鎖頭與拉鍊的設計靈感是來自Bolide包。輕巧尺寸適合攜帶日常的隨身物品。

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11. Goéland 帆布與 Clémence 小公牛皮拼接旅行包

全新系列包款的靈感來自攝影師的多口袋相機包。配有皮革包裹的掛鎖鎖釦，結合旅行袋與隨身包的包袋設計。

12. Kelly élan 肩背包 Chamkila 山羊皮材質

經典的Kelly包款以細長晚宴包形式重新詮釋，保留其最具代表性的梯形輪廓和細節元素。附可拆卸短揹帶，可肩背或手拿。

13. Kelly messenger 郵差包 Barénia Faubourg 小牛皮材質

此包款將男士必備的郵差包與Kelly包的經典元素完美結合，擁有實用的大容量，搭配Étrivière馬鐙釦環的可調節式皮革揹帶、放大的金屬元件和方便收納的側邊口袋。

14. Maxi Kelly 手提包 Togo 小牛皮材質

Maxi Kelly從細節改造，彰顯鮮明個性，像是重新設計的內袋容量、改為較短的提把以及放大金屬元件。結合可拆式織帶和各種實用設計，是本季男士必備包款。

15. Kelly élan 肩背包 Chamkila 山羊皮與羽毛材質

Kelly élan包款綴滿輕盈飄逸的鴕鳥羽毛，展現俏皮新風貌。運用獨特羽毛拼接技法創造蓬鬆的體積感，與沉穩的皮革形成鮮明對比。

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16. Toupet 手提包 光滑鱷魚皮與羽毛材質

嶄新的Toupet水桶包以多層次的飄逸鴕鳥羽毛裝飾，猶如羽毛洋裝般，與色彩鮮豔的光滑鱷魚皮革相得益彰。羽毛裙襬搖曳生姿，彷彿回到咆哮的二十年代(Roaring Twenties)的時光。

17. Balusoie 手提包 「Tigre royal fleuri」圖紋印花真絲與 Hunter 母牛皮材質

如絲巾般輕盈柔軟的真絲新月小 手提包洋溢著夏日活力色彩，搭配皮革材質提把。

18. Barénia Faubourg 小牛皮公事包

附有可伸縮提把的公事包亦能作為手拿包使用。提把飾有立體V字縫線，展現品牌精湛的皮革工藝。可放置 13 吋手提電腦的內袋空間，搭配按釦翻蓋開闔設計。

19. Chaîne d’ancre短銀包 Tadelakt 小牛皮材質

以愛馬仕經典的錨鏈作為開釦設計，附可拆卸與調整長度的揹帶，可隨不同心情改變背戴方式。

20. Evercolor 小牛皮銀包

靈感來自Nécessaire d’écriture和Ulysse筆記本，此款銀包擁有簡潔的線條，並採用按釦翻蓋開闔設計。有長夾和短銀包兩種款式，選用 Barénia 小牛皮、Chamkila 山羊皮和 Galop d’Hermès 等多種不同皮革縫製。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023 Hermès愛馬仕包包銀包20個新款盤點（含價格）】