無痛斷捨離！新年大掃除4大衣櫃收納技巧　整理出超實用精簡衣櫥

過年除舊佈新之時，相信熱愛穿搭、平時不知不覺買了一堆衣服的讀者們都會面臨這樣的困擾：曾經想擁有極具質感的膠囊衣櫃，結果不但失敗反而讓衣櫃大爆炸，無論是自己下決心想整理或被家人逼著清理，這麼多寶貝單品該從何下手實在讓人煩惱。



別擔心！就跟著 Dappei 整理出的四個小步驟，一起將堆積如山的衣物們收納整齊，同時找出自我風格！

臨近新年又是時候除舊迎新，將不常穿的、過氣的衣服扔掉！4個斷捨離、收納貼士助無痛執屋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Step 1：檢視上一年至今沒穿過的單品

想徹底把衣櫃整理好，相信許多人都會像圖中這樣把衣服全部拿出來，而後將不再穿的單品讓渡給二手市場或丟棄，並將喜歡的單品繼續收內進衣櫃裡；然而，面對曾經喜歡的衣物，即便很少穿還是會猶豫不決是否該捨棄，如果你也有這樣的困擾，不妨先想想這件單品在上一季至今是否從未想起呢？答案為肯定的話就勇敢拋下它，將這件單品給需要的人，因為這麼長時間你都不曾想穿這件衣服，如果不是款式較不合穿，或許是對你而言並非特別有吸引力的單品，因此好好跟它告別吧！

Step 2：保留百搭基本款單品

經過上一個步驟後，衣物堆裡想必減少許多，但多少有些經一番思索仍難以割捨的單品；假如這些單品著用次數較少，而版型是合穿的，且設計、剪裁都是經典又實搭的款式，把它們保留下來也無妨，當心血來潮時以這些單品為造型重點，將舊衣物玩出新風味也是很能提升搭配技巧的好方法。例如：保留素色襯衫、簡約的衛衣便能透過重複搭配技巧，讓這些單品不只能單穿還能內搭增加層次，即便綁在肩上當配件也能讓造型更有變化。

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Step 3：找出常穿的單品歸納出個人風格

衣服買再多總有幾件單品著用次數遠遠多過其他，整理衣櫃同時可以順便找出哪些風格的單品是近期經常搭配的，除了能檢視自己偏好的服裝風格，透過歸納還能讓自己更明白哪種剪裁、設計的單品在身形上更能揚長補短，今後循著類似風格、剪裁的單品下手，便能避免衝動購物而花冤枉錢，加上購買單品風格一致，對於形成個人穿衣風格也有很大幫助。

Step 4：將衣物燙整進行收納

整齊的衣櫃有助於提升每天起床搭配衣服的心情，因此當你總算完成衣櫃斷捨離的大工程，不妨將能熨燙的單品燙整，再依單品類型、顏色、風格 ⋯⋯ 等分別收納，不僅視覺上更美觀，日後要找符合當天穿搭靈感的單品也較方便。另外，若你是個有許多飾品的讀者，不妨準備個有質感的飾品盒或擺飾盤，將飾品收進盒子能防止戒指、耳環遺失，擺放整齊當擺設還能讓桌面更有質感。

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Dappei 結語：

希望透過以上四個小技巧，能幫助還不知道如何精簡衣櫃的讀者們迅速將用不到的單品轉讓給需要的人，也能因留下都是常穿的衣物而避免每天在衣櫃前站很久仍找不到搭配靈感。



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原文：男生衣櫃整理、收納技巧教學，四步驟打造高質感風格衣櫃，2022 一起勇敢斷捨離！

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