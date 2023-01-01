Dior Lady Art限量手袋曝光　11位藝術家重新演繹Lady Dior經典包

DIOR 令眾人鍾情追捧的經典Lady Dior戴妃包，連續第七年推出「Dior Lady Art 藝術家限量系列」，2022年末由11位知名藝術家重新詮釋。經由藝術家巧手巧思，為永恆經典賦予新生命，匯聚傳統精神及新穎創意，讓Lady Dior包化身為一件件獨一無二逸品，表現 Dior 大膽優雅的雋永風格。



來自各領域與國度的藝術翹楚：Ghada Amer、Brian Calvin、Sara Cwynar、Alex Gardner、Shara Hughes、Dorothy Iannone、Minjung Kim、Zhenya Machneva、Bouthayna Al Muftah、Françoise Pétrovitch、Wang Yuyang，從埃及到美國、從卡塔爾到中國的藝術家欣然接受挑戰，創作靈感源自包款線條外延續至內部，展現充滿詩意的驚喜，表達對於歡樂與自由的崇高禮讚。

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埃及藝術家 GHADA AMER

Ghada Amer 出生於開羅，是首位 Lady Dior Art 藝術創作計畫中來自埃及的藝術家。她對於女性主義充滿執念，藉由多媒材作品探究藝術領域與當代社會中女體與女性地位。她的作品同時運用繪畫與刺繡，一種被視為專屬女性的技藝，彷彿提出熱切懇求，邀請女性重新看待自己的身體與感官。

Ghada Amer 叛逆風格呈現於兩款經重新詮釋的 Lady Dior 提包，靈感來自 2000 年的植物雕塑《Women’s Qualities》、以及身為右撇子的她於 2013 年以左手創作的陶瓷雕塑《Thoughts》。她在受訪時表示，包身皮革上飾有刺繡、寶石、亮片以及手工繡帷，其中可窺見「LOVING（關愛）」、「RESILIENT（韌性）」、「DETERMINED（堅定）」等令人聯想到女性特質的關鍵字。此款藝術包款內部以醒目的桃紅色與亮橘色為底，背面則裝飾藝術家之名 Ghada 的字母吊飾。

美國藝術家 BRIAN CALVIN

美國藝術家 Brian Calvin 的用色如陽光般明媚，人像作品綻放著來自加州的年輕活力，力量飽滿而天真爛漫。他勾勒出清晰不紊的結構，然後採用層疊手法繪上主題，賦予巨幅作品一種獨特的時間性，既美麗、迷離，近乎憂鬱，而筆下的女性十分具體、卻又帶著抽象。其漫畫般的大眼有著飽和色彩的虹膜，秀髮貼著臉龐，觀眾的目光懸在超越時間的瞬息，凝結在沉思與想像之間。

Brian Calvin 將他的招牌設計應用在中型及迷你 Lady Dior 提包上，為創作過程增添全新的觸覺及感官維度。手工刺繡精巧地將絲線、珠子、亮片縫於拉菲草布料，將不同的紋理交疊，將畫作活靈活現地呈現出來。畫像出現在提袋正面，而中型提包背面蔚藍的天空中立著一只巨眼，令人想起帶來好運的「真理之眼」，致敬DIOR 先生的幸運符碼。提包內側以粉紅棉花做裝飾，彷彿是柔情的象徵。

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美國藝術家 SHARA HUGHES

Shara Hughes 的作品透露出她淵博的學識和藝術史底蘊，但另一方面她富有活力的筆觸則是想像力與直覺的馳騁。她將獨特的風景結合精心安排的室內場景，交融夢境與現實，描繪人類豐富的內心世界。她的構圖看似違背空間、光線與透視的定律，運用多種媒材手法，例如：油彩、琺瑯、壓克力或噴漆，賦予畫布浮雕般的視覺效果，展現其自發性的創作模式。

Shara Hughes 將同樣的實驗性手法運用在 Lady Dior 的詮釋，在兩款提包上實驗不同光學、媒材、感知的各種可能性。或身著一襲紅色天鵝絨，或繡上千朵染彩的棉紗花朵，兩款提包的裝飾皆為手工剪裁，塑造出夢幻花園，也是對DIOR 先生珍愛的大自然之禮讚。以詩意的手法引領人們重溫經典包款，探索其內在所蘊含的無限可能。

美國藝術家 DOROTHY IANNONE

不論是畫作、繪圖或雕塑，美國藝術家 Dorothy Iannone 的作品宛如她個人的自傳，喜歡將女性描繪成擁有多項超能力的女神，且是充滿自由之神祇。由於經常旅行並受到不同文化的啟發，她借鑒東方宗教的藝術宇宙，佛教與印度密宗元素在其作品時有所見。

她為 Dior 設計了相當個性化的自由女神像，其中一款中型 Lady Dior 提包上的三座小自由女神各自採用不同工法設計，呈現不同造型，呼應美國文化的認同與多元性。這個原創主題以 Dior 經典的星星與條紋發想，也呼應了美國國旗的元素，Dior 掛飾的「O」也以相同的星條裝飾。迷你提包沿用相似設計，黑色漆皮的包身飾有亮片、彩珠、刺繡，將這款深受喜愛的手化成為一件珍貴的首飾。

美國藝術家 ALEX GARDNER

Alex Gardner 關注日常生活中最簡單的細節，強調現實之美，以優雅而真實的手法捕捉情緒瞬間，昇華人與人之間的交流或緊張時刻。他透過動作賦予無臉人物生命力，是獨一無二卻也普世永恆，這些無名人物透露溫情與慾望，使得眾人皆能有所共鳴，進而感動。

他將自己一幅經典作品轉印到 Lady Dior 提包上，大膽實驗顏色與素材，成為效果多變的迷人畫作，象徵手掌與柔軟織物之間的接觸，似乎與金屬光澤皮革完全合而為一。藝術家細膩的立體刺繡圖樣取代經典籐格紋，最後的驚喜深藏於包內，獨特而精緻的提包內部是奔放的鮮紅色，DIOR 先生口中的「生命之色」。這件作品以詩意的鮮明對比，在優雅和大膽之間達成完美的平衡。

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美國藝術家 MINJUNG KIM

Minjung Kim 在藝術創作中藉由分享、傳遞、探索、沈思，在寧靜中追尋美學。這位美籍韓裔藝術家的引起觀者發想，喚起對自身和世界的探索，進而找到內心世界的平靜。她利用不同素材、透明度的掌控和漸層色發展出一種廣義的沈思冥想風格。作品中展現出低調美學，看似具意涵上的重複性，卻是利用拼貼概念產生堆疊、進而構成抽象，展現出詩意和諧，是對細緻精神的詠讚。

四款經典 Lady Dior 融合 Minjung Kim 的優雅與 Dior 工坊的精湛工藝，成就一趟夢幻旅程。她的畫作「街道」《The Street》直接轉印於提包上，以非凡技藝點綴輕薄烏干紗製成的花朵。另一方面，她採用貂皮重新詮釋作品「故事」《The Story》，另一款刺繡版本的迷你提包則結合了高級訂製服與運動元素。另外，其中一款作品靈感來自傳統韓紙藝術，以浮雕方式製作粉紅光暈渲染的山脈圖樣，手藝精巧，呈獻黎明柔美。

卡塔爾藝術家 BOUTHAYNA AL MUFTAH

來自卡塔爾的 Bouthayna Al Muftah 是一位跨領域藝術家，利用繪畫、版畫及裝置藝術與表演藝術詮釋她的創作理念。她致力於保存卡塔爾的豐富文化遺產，在作品中呈現傳統元素，避免這段精彩的文化記憶遭人遺忘。她將卡塔爾的故事轉化為抽象的藝術概念，把歷史傳承保留在當代語彙的作品中。

在創作 Lady Dior 方面，Bouthayna Al Muftah 利用字形藝術與概念書籍的創作，利用雪紡紗展現卡塔爾詩意的一面，同時串接起阿拉伯世界的書籍作者們。這些精心設計的手工刺繡織物令人想起蝕刻在手稿上，充滿歷史與回憶的扉頁。Bouthayna Al Muftah 的設計並非以語言呈現，但她利用懸垂的絲線展現藝術和時尚深植人心的特質，娓娓道出懷舊風情與卡塔爾文化的身分認同。

加拿大藝術家 SARA CWYNAR

生於加拿大的藝術家Sara Cwynar，內心是個不折不扣的紐約人。她運用多種表達形式，從攝影到拼貼、從表演到書籍創作，透過不斷影像加速與更替，來反思我們日常生活已成為個人媒體的現象，並且特別聚焦於懸浮現實世界之上的「理想化的影像世界」。她融合復古精神、展現當代膽識，利用創新技術繪製栩栩如生的靜物畫，表現一系列視覺的時代錯置感，探究平庸、美、消費主義、流動、生命等議題。

她將兩款 Lady Dior 詮釋打造成時代的共同見證者，試圖捕捉時間流逝的感覺。其中一件提包上蒐羅了網路圖像，年代橫跨19至21世紀的照片，具有象徵性且效果各異、有印刷品亦有逼真的刺繡，利用 Dior 經典籐格紋成為展示圖像的珍貴背景，高調凸顯紅色皮革。另一件作品有如迷你藏寶閣，在明亮的黃色背景下，將圖像封存於透明 PVC 之中。搭配的肩帶裝飾著這些新奇的「畫作」。最終的驚喜在提包內部：陰天般詩意的色彩，彷彿邀請人們遁入夢境與現實交界的虛實空間。

俄羅斯藝術家 ZHENYA MACHNEVA

Zhenya Machneva 迷人而色彩繽紛的織毯作品將觀眾帶進考古學和現代史的交會點，引領我們歷經工業時代的輝煌、衰頹到崩落，同時也帶領我們看見前蘇聯、歐洲、美國等世界各處的荒涼衰敗景象，探見猶如夢境般的憂鬱氛圍。停擺的工廠、人機混合的角色設定，都成為她手工編織物件中的詩意題材，彷彿是對消逝的時空詰問。

創作此款 Lady Dior 時，她著眼於女性的堅毅，以及社會對女性施加的壓力等面向，以當今社會的女性處境為主題。三款 Lady Dior 提包融入雕塑概念，採用建築精神打造包身並彰顯幾何線條，表達社會加諸女性的負擔，卻往往不具實質意義。其中一款提包自帶可拆卸底座，下方布滿樹脂製成的針狀物。包款內部與外部皆使用了創新技藝的刺繡織成，呼應藝術家對需要時間堆砌的精細手工之迷戀。

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法國藝術家 FRANCOISE PÉTROVITCH

不論是素描、雕塑、繪畫或是影像創作，Françoise Pétrovitch 的作品皆以一種開門見山的方式表現，她利用創作傳達青春期訴求的自由起始，這段介於童年和成年間的過渡期，充滿各種可能性，令她深感著迷。她以獨到視角，對人在世間各種極端間的擺盪提出質疑：從內在到外在，從權勢到脆弱無依，從焦慮到輕浮，她篤定又迷人的筆觸刻劃生命的雙重特性。

在她作品中反復出現鳥類，也成為這次創作 Lady Dior 的主軸，貫穿了三款作品。第一款以白色霧面皮革為畫布，宛如在紙張上勾勒線條，翻新籐格紋圖騰。逃脫的鳥兒猶如飛行中嘎然靜止，在光影交織的尾端則略微突出提包。另一款黑色的提包上則有一隻沈睡的鳥兒。第三款提包則是小型紮染版本，昇華了她畫作中的色調與光影手法，鳥兒化為幸運吊飾。最後這個幸運符的小巧思是用帶有鏡面光澤的布料所縫製，化身為創作的完美句點，也是一趟自我探索的起始點。

中國藝術家 王郁洋

來自中國的跨領域藝術家王郁洋，他的作品旨在探索各樣形態的對比，包括傳統與科技、人造實境與歷史觀點、地球與太空。他利用不同的創作媒材，如繪畫、雕塑、攝影和影片等，在我們熟知的事物中呈現嶄新視角。他在月亮系列作品中運用大型畫布深刻描繪了月球這顆天然衛星，月球表面展現迷幻光彩，流瀉出科學和神秘學之間的對話。

王郁洋以五只 Lady Dior 提包表達對月球的迷戀，以不同月像展現此迷人天體。每只提包在紋理和感官的交互作用下，利用傳統刺繡手法與創新技藝重現他的藝術創作。採用大量寶石和亮片構成隕石坑，或是使用平織布料呈現栩栩如生的3D浮雕，而其中一款設計則可見月球圖案印製於由灰色逐漸幻化為橙色的虹彩皮革上。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2023 Dior Lady Art 邀請11位國際藝術家重新詮釋戴妃包】