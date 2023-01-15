Uniqlo U SS23持續極簡休閒主義　男女裝闊身剪裁長褸拜年必備

【Uniqlo/ 農曆新年】縱使近年時裝界不斷吹奏扮鬼扮馬的BALENCIAGA及Y2K，但事實上Christophe Lemaire、Luke & Lucie Meier一派系的極簡主義始終不缺支持者，事關這類造型不但內涵廣泛，男女老少皆通殺，就連定價也平貴通殺，銀彈鬆動的就買Christophe Lemaire、Sarah-Linh夫妻檔主理的LEMAIRE，手緊一點則可以買同樣出自Christophe Lemaire手筆的Uniqlo U，大小通吃。



Christophe Lemaire及其Uniqlo U團員。（Uniqlo）

最新一季Uniqlo U SS23剛登場，以「日常生活的愜意質感」為主題，利用中性的藍色、米色作主體，並結合橙色、黃色、紫色、綠色和粉紅色作為結綴，設計服飾，視覺上柔和得來又變化多端，繼而將Uniqlo招牌AIRism棉質物料融入其中，將吸濕排汗，釋放熱能功效發揮極緻，讓用家全天候保持通爽舒適狀態，最適合近日這些濕凍天氣。

長褸類Item很值得關注。（Uniqlo）

口袋一直是Christophe Lemaire美學世界中不可或缺一環。（Uniqlo）

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而芸芸作品中，一系列長褸、乾濕褸單品是今季焦點單品，剪裁闊身又飄逸灑落，特大的口袋不但實用感絕佳，存在感亦非凡，為衣服構成矚目視覺效果，是為Christophe Lemaire設計觀之中一招簽名式殺著，農曆新年穿去拜年，定必大方又得體。

長褸走中性美學路線，男女皆宜。（Uniqlo）

留意商品只限於Uniqlo利舞臺旗艦及網絡旗艦店發售。（Uniqlo）