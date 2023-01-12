專訪Lucien Clarke│認識一個令Palace地位媲美Supreme滑板高手

老實說，提起Lucien Clarke這名號，香港人乃至本地潮流圈十之八九都不見得認識他，《一物》編輯部日前與Lucien於銅鑼灣啟超道席地而坐做訪問時候，基本上沿路途人都「而我不知道Lucien是誰」，唯獨一班年輕中學生發見之後興高採烈，硬著頭皮怕醜走過來以求合照，可見普羅大眾當係草之際，在年青一代眼中卻是寶呢。



Lucien Clarke首次來港。（DCV'87）

DCV'87的"GOING PLACES"快閃店位處銅鑼灣希慎廣場地下。（DCV'87）

那麼究竟Lucien Clarke這些年來在潮流世界做過什麼？實在多的是。

先一手一腳與Blondey McCoy為Lev Tanju打江山，讓本來隱世於倫郭的Palace Skateboards蜚聲國際，十年之間就成為了僅次Supreme的世界級板牌。更厲害的是這段時間雖然與Palace關係親密，卻並不代表Lucien與Supreme一幫交惡，反而連Supreme都邀請他出任Model拍攝Lookbook，食盡兩家茶禮，足證其江湖地位。

Virgil首個Louis Vuitton男裝Runway Show，便邀請了Lucien Clarke成為模特兒。（Louis Vuitton）

A View Sneaker。（Louis Vuitton）

及至早幾年Lucien Clarke更被偉大的Virgil Abloh賞中，先被邀請成為Virgil首個Louis Vuitton男裝Runway Show的糢特兒，還被欽點成為Louis Vuitton史上首位滑板代言人，推出聯名板鞋A View Sneaker，可見Lucien Clarke影響力實在無處不在，無論閣下有沒有聽過他的名字也好，其所作所為卻一直牽動萬千潮流人的神經，只是香港人被其影響到卻不自知了吧。

Lucien Clarke整個訪談也沒有很Hard Sell自家產品。（DCV'87）

但快閃店內不缺出色單品。（DCV'87）

雖然Lucien Clarke今次來香港主要是宣傳自家品牌DCV'87的"GOING PLACES"快閃店，但板仔向來自由自在、無拘無束，所以整個訪談也沒有很Hard Sell自家產品，反而一開始就歌頌自己心目中的前輩英雄，明言直至今日仍然很懷念Virgil Abloh：「他的出現改變了我的一生，不止是事業方面，也改變我的設計觀。Virgil是一個很隨和友善的人，超認真工作時卻有驚人專注力，總能將平常不過的事物，看到其不平凡一面，然後添加些少改變，卻成功帶來驚為天人效果，這是我最佩服他的地方。」

Lucien Clarke不斷為店內的別注產品簽名。（DCV'87）

至於提到滑板方面的事業，很多人以為他會多謝Lev Tanju，誰不知Mark Gonzales和Nick Jensen這些傳奇滑板手才是他終極偶像：「年少時代我很愛上YouTube看Nick Jensen表演的花式片段，他總愛在Victoria Street, SW1的Viccy Benches踩板，那裡離我家很近，令我覺得十分親近。」另外Lucien Clarke強調滑板是一門很特別運動，因為他與時裝、藝術文化環環相扣，Mark Gonzales及Nick Jensen既是Skater，也是出色的Artist，Lucien Clarke的道路也不斷受他們所啟發而前進。

不過看過其他外國報導，其實Lucien Clarke母親起初並不贊成兒子參與滑板運動：「因為她覺得這些孩子只會玩塗鴉和抽煙，不過我沒有理會她，還是會偷偷地走去踩板的。」（Supreme）

事實上Lucien與母親（右）老友鬼鬼，到港工作也不忘帶同過來一同Shopping，據Lucien所講：「媽媽來港之後最喜歡到CHANEL買手袋！」。（張榮熹攝）

問到這位首次到訪香港的人氣滑板人覺得這地的街頭文化，比起倫敦、紐約、洛衫磯有何分別時，他指分別不大，大家的品味與造型都十分相似：「事關在這個智能手機主宰生活的世代，世界各地資訊流通得很快，很容易就接觸到最新最快消息了。」這種好處是每個人都更容易發佈自己想法和新作品，但久而久之大部份群眾的思想和口味會日漸同質、單一，變得刻板又公式化。

87 Upper Tachpeak Street Jamaica, Kingston。（張榮熹攝）

Lucien Clarke補充說：「我創作自家品牌DCV'87的初心，就是希望讓街頭文化事物變得不一樣。當中的訣要，我認為是要成功尋找到一個品牌和背後設計師的文化根源。」須知道Lucien Clarke總被世人視作「英國」滑板Skater，但事實上他6歲才移居倫敦，童年時代一直在美國生活，出生之地更在遙遠的牙買加：「所以DCV'87不少作品，均會印上我出生之地『87 Upper Tachpeak Street Jamaica, Kingston』的字樣，而品牌名稱之所以有87這組數字，亦同樣道理。」

英國向來不缺牙買加移民，這些新移民時裝設計師總愛將自己故鄉的風情注入服飾設計中，除Lucien Clarke外，近年更知名例子首推Grace Wales Bonner。（Grace Wales Bonner）

Lucien Clarke與Blondey McCoy。（Lucien Clarke）

故無論是衞衣、Tee、Cap帽抑或首飾也好，DCV'87都不缺色彩斑駁之作，用以向故鄉牙買加熱情繽紛的民族特色致敬，服飾上的Photo Pirnt以及基督新教宗教元素首飾，亦不時體現了當地特色。強調文化根源一直是Palace Skateboards派系所堅持的創作特色，不止Lucien和Lev Tanju是這樣，年輕得多的Blondey McCoy同樣如此，其自家品牌之所取名THAMES MMXX，正是因為成長自Kingston upon Thames，也不難發現作品總是灰濛濛一片又滿載格紋元素，滿載英國情懷。

Cap是DCV'87一大焦點作，HKD498。（DCV'87）

DCV’87 GOING PLACES Hoodie HKD998。（DCV'87）

要看一個街頭單位人氣與否，一個很重要的基準就是看究竟有多少品牌願意和他合作，Lucien Clarke夾着Palace Skateboards元祖級人氣之威名當然絕不失禮，在"GOING PLACES"快閃店內就可以買到Casetify、SUN &SOL、玩具單位Zcwo與之合作產品。

Lucien Clarke上年加盟了DC Shoes。（Lucien Clarke）

Zcwo X DCV’87 Limited Figure HKD2,998。（DCV'87）

DCV’87 GOING PLACES X Casetify iPhone Case_Purple_iPhone 14 PRO HKD709, 14 PRO MAX HKD749。（DCV'87）

而加盟DC Shoes後，Lucien Clarke的自家鞋款亦於店內發售，不過採訪當日已極速售罄，幸好他於採訪當天爆出驚人消息：「DCV'87與Reebok的聯名項目目前正如火如荼地運作中，現在讓我給你看看照片吧……」話畢他便打開手機相片冊，向《一物》編輯部展示板鞋新作，遺憾基於商業機密，這對板鞋產品照不能公諸於世，只能說這對神秘鞋款以Reebok Club C和黑色作為主題，卻又注入了畫龍點睛改造，概念承如Virgil Abloh的Nike「THE TEN」系列一樣，高度表現出3%Process設計精要。