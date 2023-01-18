G-SHOCK金兔開運登月手錶　寓意新一年步步高陞、「兔」氣揚眉！

CASIO 旗下 G-SHOCK 歲末應景推出生肖主題系列錶款，為迎接2023兔年的到來，本次以月兔為靈感延伸發想「兔」飛猛進的主題（編按：普通話的兔與突同音），打造出全新生肖系列 MTG-B3000CX-9A 。



G-SHOCK 玉兔生肖錶登上月球錶面，恭賀農曆新年「兔」飛猛進

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G-SHOCK 全新肖主題系列錶款錶款以 MTG-B3000 為基礎型號，金屬錶殼、錶圈與外側錶帶經金色IP處理的金屬錶帶，展現高端精緻的質感，內側錶帶則採用樹脂材料增添配戴舒適度，減輕整體錶帶重量外，也減少冬天配戴的冰冷感，搭配防刮抗磨損的藍寶石水晶玻璃鏡面提高清晰度。

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為呼應玉兔的創意，錶圈特地模擬月球表面進行立體凹凸設計，錶眼用象徵兔子紅眼睛的紅色進行點綴，背蓋部分雷射雕刻上風箏月兔圖樣，寓意人類對天空最初的探索和勇氣，十分契合G-SHOCK一直以來絕對強悍與永不放棄的品牌精神，外盒包裝採同樣設計風格，展望新的一年突飛猛進、鴻圖大展。

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MTG-B3000CX-9A配備Tough Solar太陽能電力系統與世界六局MULTIBAND 6時間校準訊號讓使用者能隨時掌握精準時間。新錶也配有 Mobile Link 功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，透過App應用程式 CASIO WATCHES自動將手錶調整到正確時間。兔年限定生肖錶款已於1月1日起限量販售，其建議售價為 HK$ 11,680，有興趣的朋友千萬別錯過。

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