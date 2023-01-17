Longchamp西曆與農曆兩大新年別注系列　打造最可愛Le Pliage手袋

貴為OL大愛手袋單位，Longchamp無論在西曆、農曆新年均會打造節日別注系列，2023年與兔年主題元素，哪款設計叫你更心動？



Longchamp兔年別注系列以品牌王牌手袋Le Pliage®作主題。（Longchamp）

Longchamp兔年別注系列以品牌王牌手袋Le Pliage®作主題，備有大型旅行袋、迷你手袋及中型長手柄手袋3種款式，有別於平常Le Pliage®的簡潔高雅，今次新年系列明顯別具玩味感，同樣以繽粉粉紅色作為主色調，大型旅行袋及迷你手袋袋面上均利用Monogram排序，將紅蘿蔔卡通圖案印滿其中，眼見坊間大部份品牌的兔年別注皆清一色以兔子圖案作主題過於直白，Longchamp設計團隊則很有心思以紅蘿蔔替代兔子，較特別之餘又讓人感受到兔年歡樂氣氛，實在高明。

Longchamp西曆新年別注Le Pliage®。（Longchamp）

雖然很少品牌會特意為西曆新年作新設計，但Longchamp仍有西曆新年別注，大玩2023阿拉伯數目字字樣，用另一種手法重新演繹Le Pliage®，將超大數目字放在手袋正中位置，存在感非凡，更重要是這批粉綠色及粉紅色手袋同樣屬香港區限區，全世界只要這裡買得到，大量粉色在前，今個冬天女生們要有型地「粉下粉下」去拜年，著實易過借火！