New Balance兔年別注系列　中性色調服飾配搭550、2002R齊齊整整

【New Balance/ 農曆新年/ 兔年】每逢農曆新年，各大品牌都愛推出生肖別注，以應節氣氛來刺激消費。來到兔年，以這動物為重點設計，不過New Balance卻反傳統，以不一樣賀年設計來貫徹品牌低調作風。



New Balance兔年別注用上中性色調，低調又時尚。（New Balance）

雖然New Balance的農曆新年系列，並沒有明顯兔仔圖案，但以主題、顏色等元素來緊扣節日氣氛，反之同樣應節之餘，亦充分配合品牌多年來絕不嘩眾取寵的低調作風。

New Balance兔年別注系列以「聚會」作主題（New Balance）

此系列以「聚會」作主題，並鼓勵各人擁抱自己的多面個性和獨特風格，所以不是要全家人統一服飾，而是各自為自己性格揀選合適自己的服裝鞋履，在新一年做回自己。服裝採用柔和中性色調，再配合深紅色作點綴，既有有新年喜慶氣息，又聯想起兔子溫柔的個性，十分適合拜年穿搭。

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鞋款方面，精選出一系列New Balance大熱型號，包括550、574、2002R和9060，有不同配色，像經典「NB灰」色、喜慶紅色、中性卡其等，隨自己喜歡配襯出自己風格的拜年Look。

New Balance精選出550、574、2002R和9060四個型號作新年主題鞋款（New Balance）

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