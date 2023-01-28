EDC陳冠希再策劃CLOT聯乘Levi's牛仔服系列　「長壽」501再現江湖

EDC陳冠希向來與Levi's®老友鬼鬼，歷年來共同研發出來的聯乘不計其數，但論最經典之作，首推UNIONAIL「長壽」501 Jeans，自2006年誕生以來熱爆全世界，至今於二手市場價值依然高企。



Levi's® × CLOT最新系列即將登場。（Levis）

除牛仔褲外，大褸外套也是今次Levi's® × CLOT系列點題大作。（Levis）

而來到2023年，EDC決定再度以這利元祖牛王為依歸，推出最新Levi's® × CLOT別注，推出第二版UNIONAIL「長壽」501 Jeans：XCLOT 501® AC043 XCLOT DARK PATCH，以慶賀Levi's® 501®牛仔褲誕生150週年，瞬即在潮流界掀起轟動。

元祖「長壽」牛仔褲最精彩處將中式棉襖常見的錦緞物料，製作成牛仔褲褲腳內襯十分經典，遺憾新一代XCLOT 501® AC043卻省卻了這個經典細節。（Ebay）

元祖「長壽」牛仔褲最精彩處，乃是成功將傳統中華風元素注入本屬美國西部產物的牛仔褲中，將中式棉襖常見的錦緞物料，製作成牛仔褲褲腳內襯，將牛仔褲反摺出來，實在有型，遺憾新一代XCLOT 501® AC043卻省卻了這個經典細節，變成一貫洗水磨爛褲腳。

XCLOT 501® AC043 XCLOT DARK PATCH ; REPAIR INDIGO $2,199。（Levis）

新版本保留了左腳後部褲管的腰果花三條紋彩布裝飾。（Levis）

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喜幸其他方面持續有驚喜，除保留了左腳後部褲管的腰果花三條紋彩布裝飾，新一代「長壽」501 Jeans可謂將破爛及補強Patchwork發揮到極緻，先將褲子前面的牛仔布剪爛破洞，繼而於內部縫合了各式各樣腰果花布片，再進行車工縫褲，這可是超越了元祖第一代UNIONAIL「長壽」501的形式，頗有少許PROLETA RE ART的影子，價錢卻經濟實惠得多。

XCLOT RV DENIM PUFFER TR AC041 XCLOT LIGHT INDIGO $3,099。（Levis）

XCLOT RV DENIM PUFFER採用雙面著用設計。（Levis）

除牛仔褲外，大褸外套也是今次Levi's® × CLOT系列點題大作，EDC分別送上DENIM PUFFER及PADDED DNM WESTERN兩種褸款，兩者同樣大玩傳統與機能元素結合。DENIM PUFFER採用雙面著用設計，一面是淺藍色Western Puffer牛仔布制式，另一面則是Type 3制式外套，卻選用了尼龍物料取代原來的牛仔布，別具心思。

XCLOT PADDED DNM WESTERN AC042 XCLOT DARK INDIGO $1,899。（Levis）

另一款PADDED DNM WESTERN則把西方傳統的Quilted Jacket與東方傳統錦襖合二為一，CLOT招牌的團錦結錦襖本就亮麗奢華，現在加入了Quilted Jacket必備的菱格車縫夾層於其中，成功為世人研發出一款混血兒新型褸種，創意度爆棚。