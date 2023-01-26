Nike提告Bape波鞋BAPE STA、SK8 STA侵權　何解事隔多年才入稟？

【Nike/ Bape/ A Bathing Ape】時裝潮流世界風起雲湧，戰火連天，繼早前adidas控告Thom Browne「4間」條紋設計抄襲之後，最新消息連另一運動龍頭Nike亦捲入法律訴頌漩渦，日前於美國紐約南區地方法院提出訴頌，控告Bape旗下球鞋抄襲侵權。



日前於美國紐約南區地方法院提出訴頌，控告Bape旗下球鞋抄襲侵權。。（Nike）

這是據Nike代表律師的申述。（Nike）

根據Nike代表律師的申述，Nike自1980年代開始，獨家創作出、並推廣、銷售Air Force 1、Dunk和Air Jordan 1運動球鞋，透過長年累月的投資及廣告宣傳，這些球鞋均帶來了非常可觀收入，單單是Air Jordan 1，這些年來僅在美國地區售賣出數億雙球鞋，亦為Nike帶來數十億美元收入。而Nike方面也強調這些經典球鞋給予公眾之印象，每每與他們品牌商標直接掛鉤，固此Nike擁有強大的商標權Powerful Trademark Rights。

Nike方面圖文並茂地逐一對比出Nike原生球鞋與BAPE致敬球款的相似程度。（Nike）

不過，及至2005年開始，在當時主理人長尾智明NIGO主理下，Bape開始先後製作出多款與Nike球鞋有明顯相類似的鞋款。Nike方面圖文並茂地逐一對比，指出Nike原創的Air Force 1與Bape的Bape Sta，無論在鞋形外觀、輪廓、面料乃至車縫線，都有着驚人類似之處，力證Bape球鞋侵犯了Nike產權。而類似情況也發生在Nike Dunk、Air Jordan 1與Bape SK8 STA及the COURT STA之間，Nike代表律師指出由於Bape上述球鞋與Nike原創的十分相似，這可能會構成消費者誤以為BAPE的侵權產品已獲得Nike的授權、贊助、批准、認可或許可，又或者BAPE在某種程度上與Nike有關聯。故此要求Bape就侵權作出賠償外，亦禁止相關球款在美國銷售。

何解BAPE STA、SK8 STA及the COURT STA面世及售賣了這麼多年，Nike到今時今日才正式在美國法院提告？（Nike）

了解過事件之後，讀者們或許有所疑問，何解BAPE STA、SK8 STA及the COURT STA面世及售賣了這麼多年，Nike到今時今日才正式在美國法院提告？Nike方面解釋，其實早在2009年，品牌便曾因為保護Air Force 1的知識產權，而與Bape公司進行交涉，雖然沒有交代當年交涉的結果，但隨後Bape主理人NIGO便離開了一手創立的品牌，Bape在美國境內專門店亦逐一結業關閉，輾轉下賣盤予香港I.T時裝集團，相關涉及侵權的球鞋也漸漸冷卻並停產起來，不再活躍於美國市場，侵權一事才不了了之。

adidas早前控告Thom Browne「4間」條紋侵權，結果卻判了敗訴。

誰不知到了2021年，BAPE STA、SK8 STA及the COURT STA卻突然死灰復燃地在美國市場熾熱起來，而銷售額亦比十多年前巨大了很多，這可對Nike的原生設計球鞋構成直接影響，故需要正視問題，直接將BAPE侵權行為提告至法庭，以保障品牌權益。不過這類侵權官司的勝負實在難料，早前提告一方的adidas被判敗訴，指Thom Browne「4間」條紋沒有侵權，故今次Nike vs Bape的交鋒結局如何，值得拭目以待。