尋找YSL的Dior FW23新季Kim Jones高調向Yves Saint Laurent致敬
雖然Yves Saint Laurent任職Dior的時間並不長，但每每廣受世人津津樂道至今，究其觀之，除了是因為YSL本身的大名外，他在Dior短短歲月裡也著實立下不了，留下不少傳世經典，最新一回Dior Men FW23，創意總監Kim Jones就以Dior時期的Yves Saint Laurent作品及詩人T. S. Eliot為靈感，打造最新服飾系列。
回顧歷史，Yves Saint Laurent在1958-60年以創意總監身份為Dior設計出6季Collection，及至1962年才創立同名自家品牌，可見Dior時期的Yves Saint Laurent，隨時比YSL時代的版本更貼近Yves Saint Laurent根源，不過當年設計一律以女裝Haute Couture作為主題，今次Kim Jones則致力將這些經典設計移植至男裝領域，將注入近代大流行的街頭及機能元素，典型Kim Jones設計技法。
較之近年一再大玩Collaboration，邀請ERL、Travis Scott及Denim Tears開發聯乘合作，Dior Men FW23卻選擇低調，單純以自家設計掛帥。意境上，Kim Jones選擇了文學大師T. S. Eliot傳世詩作《The Waste Land荒原》為主題，系列裡灰濛濛晦澀色調貫穿插其中，明顯借喻了詩篇第三章《THE FIRE SERMON》關於泰晤士河的故事，仿如救生衣一般的夾棉中袖背心及3D Print Wellington Boots水靴，不禁讓人想起詩句中「Sweet Thames, run softly till I end my song,Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.」一段，既優美亦淒美。
Dior Men FW23：
至於剪裁造工方外，Kim Jones則實在地從Yves Saint Laurent的Dior時代作品檔案庫中尋找素材，將經典Paris水手上衣套裝、Acacias外套及Passe Partout大褸由女裝轉化成男裝。例如水手上衣改由Cavalry Twill斜紋布製作，這是Kim Jones時代Dior一種常見物料，並改造成漁夫罩衫的修長模樣。
Acacias Jacket經典重新改造剪裁，演繹成羊毛西裝版樣，增添紳士閑暇感覺；至於Passe Partout大褸，Kim Jones則將其拉鏈開口衣袖細節發揮極緻，再將傳統頸部綁帶改裝成多尼戈爾粗花呢製作，有如打上領呔一樣，斯文莊重。
此外，Dior Men FW23新季繼續遊走中性美學主義的決心，並不侷限在把Yves Saint Laurent經典女裝設計改變成男裝模式，裙與褲輪廓合一的下着也是一大看點，看看Robert Pattinson配搭Wellington Boots演繹得唯妙唯肖便可見一班。