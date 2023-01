尋找YSL的Dior　FW23新季Kim Jones高調向Yves Saint Laurent致敬

雖然Yves Saint Laurent任職Dior的時間並不長,但每每廣受世人津津樂道至今,究其觀之,除了是因為YSL本身的大名外,他在Dior短短歲月裡也著實立下不了,留下不少傳世經典,最新一回Dior Men FW23,創意總監Kim Jones就以Dior時期的Yves Saint Laurent作品及詩人T. S. Eliot為靈感,打造最新服飾系列。



Dior Men FW23新季。(Dior)

回顧歷史,Yves Saint Laurent在1958-60年以創意總監身份為Dior設計出6季Collection,及至1962年才創立同名自家品牌,可見Dior時期的Yves Saint Laurent,隨時比YSL時代的版本更貼近Yves Saint Laurent根源,不過當年設計一律以女裝Haute Couture作為主題,今次Kim Jones則致力將這些經典設計移植至男裝領域,將注入近代大流行的街頭及機能元素,典型Kim Jones設計技法。

T. S. Eliot傳世詩作《The Waste Land荒原》。

夾棉中袖背心及3D Print Wellington Boots水靴讓人想起泰晤士河。(Dior)

較之近年一再大玩Collaboration,邀請ERL、Travis Scott及Denim Tears開發聯乘合作,Dior Men FW23卻選擇低調,單純以自家設計掛帥。意境上,Kim Jones選擇了文學大師T. S. Eliot傳世詩作《The Waste Land荒原》為主題,系列裡灰濛濛晦澀色調貫穿插其中,明顯借喻了詩篇第三章《THE FIRE SERMON》關於泰晤士河的故事,仿如救生衣一般的夾棉中袖背心及3D Print Wellington Boots水靴,不禁讓人想起詩句中「Sweet Thames, run softly till I end my song,Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.」一段,既優美亦淒美。

帶有幾分Baseball Shirt輪廓中袖Jacket是今季其中一款出現得最多的衣種,並以多種物料呈現。(Dior)

Kim Jones輪廓自成一派。(Dior)

Dior Men FW23:

至於剪裁造工方外,Kim Jones則實在地從Yves Saint Laurent的Dior時代作品檔案庫中尋找素材,將經典Paris水手上衣套裝、Acacias外套及Passe Partout大褸由女裝轉化成男裝。例如水手上衣改由Cavalry Twill斜紋布製作,這是Kim Jones時代Dior一種常見物料,並改造成漁夫罩衫的修長模樣。

Acacias Jacket經典重新改造剪裁。(Dior)

Passe Partout大褸,Kim Jones則將其拉鏈開口衣袖細節發揮極緻。(Dior)

Acacias Jacket經典重新改造剪裁,演繹成羊毛西裝版樣,增添紳士閑暇感覺;至於Passe Partout大褸,Kim Jones則將其拉鏈開口衣袖細節發揮極緻,再將傳統頸部綁帶改裝成多尼戈爾粗花呢製作,有如打上領呔一樣,斯文莊重。

Robert Pattinson演繹Dior新作。(Dior)

此外,Dior Men FW23新季繼續遊走中性美學主義的決心,並不侷限在把Yves Saint Laurent經典女裝設計改變成男裝模式,裙與褲輪廓合一的下着也是一大看點,看看Robert Pattinson配搭Wellington Boots演繹得唯妙唯肖便可見一班。