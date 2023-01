古天樂必著│Junya Watanabe聯乘Innerraum　《明日戰記》風機械服

時至今日,High Fashion於時裝周Runway發布聯乘合作單品,早已不是甚麼新鮮事,甚至可以說已達到麻木地步,然而只要是與Junya Watanabe有關的,卻仍然必定大有迴響,別具新聞價值。



Junya Watanabe FW23男裝Collection。(Junya Watanabe)

事關這位川久保玲愛徒總愛以「海量」形式,邀請大量品牌進行聯乘項目。FW23季便有Alpha Industries、Palace、Karrimor、Mystery Ranch、Nanga、Champion、Haglofs、Levi's、The North Face、Carhartt、Oakley、New Balance、Timberland及Brooks Brothers等等,很多都是Junya Watanabe慣常合作好友單位或者歷史悠久老字號,總有一個合你心意。

Innerraum Black Object 102 Crossbody Bag。(SSENSE)

不過重中之重的聯乘,卻並非來自上述大牌,而是與德國配件單位Innerraum的合作,聯手打造出來的作品,幾乎佔據Junya Watanabe FW23男裝發布會半壁江山,叫人驚喜。

KUBORAUM及Innerraum主理人Livio Graziottin & Sergio Eusebi。(KUBORAUM)

Innerraum暗黑機械美學很有《明日戰記》風味。(《明日戰記》)

時裝人眼中,Innerraum近年已聲名大噪,事實上對於普羅大眾而言,仍是名不經傳是不爭之實。這個由前衞眼鏡品牌KUBORAUM主理人Sergio Eusebi及Livio Graziottin共同開發出來新項目,主打手袋、帽子和其他配件,其設計理念以Cyberpunk的未來主義作為依歸,設計卻非徒具前衞外形,每件作品外殼都有精準力學計算,並透過具聚合物電鍍效能的聚氨酯製造,每組開關鋼扣、每條拉鏈開合、還是帶棘輪固定裝置的可拆卸及可調節肩帶,均是設計師匠心獨運成果。芸芸作品中尤以102 Bag最為知名,以蟲繭為概念,卻又化身成攻殼機械化形式示人,再結合崇尚黑色美學形象,就仿如電影《明日戰記》內的機械人一般,古天樂一定鍾意!

將正常不過Jacket的口袋全部變成Innerraum立體機械袋,有如一個接一個蟲繭依附在衣服身上。(Junya Watanabe)

每組開關、每條拉鏈開合、還是帶棘輪固定裝置的可拆卸及可調節肩帶,均經過精密計算。(Junya Watanabe)

Innerraum招牌帽子及包袋都有出現。(Junya Watanabe)

說回Junya Watanabe FW23 Collection,今次渡邊純彌沒有再讓Innerraum侷限在配件之上,除招牌帽子及包袋外,Junya Watanabe × Innerraum更開發出不少服裝作品,除單刀直入以全聚氨酯素材打造出矚目馬甲背心外,亦製作出多袋Jacket;外貌正常不過Jacket,附設的口袋卻全部變成Innerraum立體機械袋,有如一個接一個蟲繭依附在衣服身上,聽上去雖然噁心,但外觀卻有型非凡,更成功將未來主義衣服,結合到傳統西裝、工裝及Outdoor服飾中去,引證Junya東京文化服裝學院同門師兄弟NIGO金句:The Future is in the Past。

Junya Watanabe × Palace作品。(Junya Watanabe)

Junya Watanabe總愛以「海量」形式,邀請大量品牌進行Collaboration設計系列。(Junya Watanabe)

至於其他品牌聯乘合作,同樣以黑色作為主打,刻意將傳統衣料塑材融合各式各樣戶外科技物料之中(事關今次合作名單本身就有很多戶外品牌單位),縱然未必如Junya Watanabe × Innerraum一般使人眼界大開,卻一定十分容易配襯,亦絕不過時,哪怕事隔經年,仍依舊在Grailed有價有市。