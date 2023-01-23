古天樂必著│Junya Watanabe聯乘Innerraum　《明日戰記》風機械服

時至今日，High Fashion於時裝周Runway發布聯乘合作單品，早已不是甚麼新鮮事，甚至可以說已達到麻木地步，然而只要是與Junya Watanabe有關的，卻仍然必定大有迴響，別具新聞價值。



Junya Watanabe FW23男裝Collection。（Junya Watanabe）

事關這位川久保玲愛徒總愛以「海量」形式，邀請大量品牌進行聯乘項目。FW23季便有Alpha Industries、Palace、Karrimor、Mystery Ranch、Nanga、Champion、Haglofs、Levi's、The North Face、Carhartt、Oakley、New Balance、Timberland及Brooks Brothers等等，很多都是Junya Watanabe慣常合作好友單位或者歷史悠久老字號，總有一個合你心意。

Innerraum Black Object 102 Crossbody Bag。（SSENSE）

不過重中之重的聯乘，卻並非來自上述大牌，而是與德國配件單位Innerraum的合作，聯手打造出來的作品，幾乎佔據Junya Watanabe FW23男裝發布會半壁江山，叫人驚喜。

KUBORAUM及Innerraum主理人Livio Graziottin & Sergio Eusebi。（KUBORAUM）

Innerraum暗黑機械美學很有《明日戰記》風味。（《明日戰記》）

時裝人眼中，Innerraum近年已聲名大噪，事實上對於普羅大眾而言，仍是名不經傳是不爭之實。這個由前衞眼鏡品牌KUBORAUM主理人Sergio Eusebi及Livio Graziottin共同開發出來新項目，主打手袋、帽子和其他配件，其設計理念以Cyberpunk的未來主義作為依歸，設計卻非徒具前衞外形，每件作品外殼都有精準力學計算，並透過具聚合物電鍍效能的聚氨酯製造，每組開關鋼扣、每條拉鏈開合、還是帶棘輪固定裝置的可拆卸及可調節肩帶，均是設計師匠心獨運成果。芸芸作品中尤以102 Bag最為知名，以蟲繭為概念，卻又化身成攻殼機械化形式示人，再結合崇尚黑色美學形象，就仿如電影《明日戰記》內的機械人一般，古天樂一定鍾意！

將正常不過Jacket的口袋全部變成Innerraum立體機械袋，有如一個接一個蟲繭依附在衣服身上。（Junya Watanabe）

每組開關、每條拉鏈開合、還是帶棘輪固定裝置的可拆卸及可調節肩帶，均經過精密計算。（Junya Watanabe）

Innerraum招牌帽子及包袋都有出現。（Junya Watanabe）

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說回Junya Watanabe FW23 Collection，今次渡邊純彌沒有再讓Innerraum侷限在配件之上，除招牌帽子及包袋外，Junya Watanabe × Innerraum更開發出不少服裝作品，除單刀直入以全聚氨酯素材打造出矚目馬甲背心外，亦製作出多袋Jacket；外貌正常不過Jacket，附設的口袋卻全部變成Innerraum立體機械袋，有如一個接一個蟲繭依附在衣服身上，聽上去雖然噁心，但外觀卻有型非凡，更成功將未來主義衣服，結合到傳統西裝、工裝及Outdoor服飾中去，引證Junya東京文化服裝學院同門師兄弟NIGO金句：The Future is in the Past。

Junya Watanabe × Palace作品。（Junya Watanabe）

Junya Watanabe總愛以「海量」形式，邀請大量品牌進行Collaboration設計系列。（Junya Watanabe）

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至於其他品牌聯乘合作，同樣以黑色作為主打，刻意將傳統衣料塑材融合各式各樣戶外科技物料之中（事關今次合作名單本身就有很多戶外品牌單位），縱然未必如Junya Watanabe × Innerraum一般使人眼界大開，卻一定十分容易配襯，亦絕不過時，哪怕事隔經年，仍依舊在Grailed有價有市。