UNDERCOVER聯乘Eastpak新包袋登場　為何仍難超越AW21神級設計？

講到Eastpak聯乘合作歷史，除已光榮結業的Raf Simons外，最長情合作伙伴推首日本代表UNDERCOVER，基本上每年都有別注項目誕生，有時前衞得天馬行空，有時則實用至上，而新季SS23則明顯主打實用為先。



Eastpak × UNDERCOVER Messenger Bag。（UNDERCOVER）

近年Eastpak × UNDERCOVER均以淨色作為主軸，SS23卻筆鋒一轉，大玩軍事主題，將Desert Camouflage類迷彩圖騰調配不同顏色，分別注入到Messenger Bags、Backpacks及Duffle Bags之上，再配搭Eastpak專用防拉扯物料，耐用性極強。留意屬焦點之作的Duffle Bags機能性尤其出眾，尺寸、收納空間龐大之餘，外表那附設的小袋原來具有可拆卸功能，拼合大袋一齊用亦可，當酒店化妝包使用同樣大派用場。

Duffle Bags外表那附設的小袋原來具有可拆卸功能。（UNDERCOVER）

每款包袋身均印上「CHAOS/BALANCE」字標。（UNDERCOVER）

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其實SS23季別注可謂Eastpak × UNDERCOVER近年最實用粗獷的硬淨軍事包系列，要知道高橋盾設計UNDERCOVER雖然不時都滲透着軍事元素，但那種軍事風味每每經過Mod、Punk、Krautrock的濃重過濾和洗禮，與今次SS23季度包袋的剛陽意味，可謂大相徑庭，如剔除袋身上那個「CHAOS/BALANCE」字標，還隨時讓人誤會是西山徹WTAPS出品也未可知，滿載1990年代初裏原宿風味。

Eastpak × UNDERCOVER經典AW21季度系列。（UNDERCOVER）

直接將背囊結合到Trech Coat及Bomber Jacket中去，著衣服就是孭背囊。（UNDERCOVER）

重溫Eastpak × UNDERCOVER經典設計：

不過，Eastpak × UNDERCOVER系列並非每次都是如斯質樸實用的，AW21系列的爆裂程度就絕對是驚天動地，事關那一季並非造包袋，而是以衫去做袋。設計團隊刻意將傳統世人對背囊和衣服口袋的分別、概念模糊化，直接將背囊結合到Trech Coat及Bomber Jacket中去，著衣服就是孭背囊，極盡前衞，只可惜正正因為前瞻性太強，令銷量一般，果然聖賢自古都是皆寂寞。