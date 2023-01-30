Tiffany & Co.別注只屬前奏？　LVMH旗下品牌聯乘Nike陸續有來

在《The New York Times》已落廣告了，Tiffany & Co. × Nike Air Force 1由流傳、到產品照流出、以至官宣合作，也不過是短短一個多星期的事。



不過，熟知時裝行情的潮流人都會知道，Tiffany & Co.背後母公司乃是LVMH，而今次Tiffany & Co. × Nike Air Force 1亦絕非LVMH與Nike之間的首度合作，計算DIOR × Nike AIR DIOR和上年的Louis Vuitton × Nike Air Force 1，現在經已是第三次聯手的了。

球鞋用上Tiffany & Co.招牌顏色。（Nike）

作為高級時裝界別龍頭集團與街頭運動世界首席品牌，LVMH與Nike合作根本就是一個必勝相贏局面，LVMH旗下頂級時尚及首飾品牌達20多個，Nike經典球鞋款式更是數以百計，理論上就算未來10年每個月推出一款聯乘項目，對這兩位「東邪、西毒」而言，也是易如反掌。

DIOR × Nike AIR DIOR。（Nike）

Louis Vuitton × Nike Air Force 1。（Nike）

不過，偏偏LVMH與Nike，正正是時裝工業裡最懂得玩虛榮消費的財團，深明可望而不可得的道理（難怪兩大集團都分別和藤原浩老友鬼鬼，時有合作），若聯乘推出得太快太急，只會適得其反，因為消費者會覺得不稀罕而不珍惜，自然不會爭相搶購，促成熱潮效應。

如是者，一年一個聯乘企劃便最適合不過，事實上LVMH及Nike原意亦的確想以這個時間和節奏運行，只不過之前發生了新冠肺炎爆發及Virgil Abloh逝世等不幸事件，才使到計劃有所延遲，現在甫踏入2023年即有Tiffany & Co.此新舉動發生，想來2024、2025年計劃，相信早已箭在弦上，準備就緒。

Matthew Williams × Nike。（Nike）

Kim Jones × Nike。（Nike）

那麼繼DIOR、Louis Vuitton和今次Tiffany & Co.後，LVMH未來會派上哪品牌與Nike合作？目前當然還未掌握到確實資訊，不過按道理計GIVENCHY和FENDI呼聲最高，事關他們的創意總監Matthew Williams、Kim Jones均和Nike關係密切，先後以個人品牌身份推出過聯乘鞋款，故再度合作也是合情合理之事。

J.W. Anderson領軍的LOEWE和NIGO主理的KENZO，其與Nike合作機率在可見將來則會相對低一點。（Kenzo）

至於J.W. Anderson領軍的LOEWE和NIGO主理的KENZO，其合作機率在可見將來則會相對低一點，LOEWE方面其主因是J.W. Anderson曾經因設計專利權與Converse交惡，作為母公司的Nike自不然也牽涉其中。而KENZO方面就因為NIGO向來屬adidas陣營的常規合作名單，要突然與大剔牌合作，哪怕不知NIGO意願如何，卻一定是作為他「大水喉」的三間牌所不願意見到的事，種種千絲萬縷的利益關係與衝突，自不然影響到雙方合作。

Hedi Slimane與LISA合照。（lalalalisa_m）

不過論到合作可能性最低品牌，則應該非CELINE莫屬，原因絕非此法國品牌近年指法式懷舊休閑路線，與Nike的運動風格不配襯，事實上Nike 1970年代的Cortez、LDV、Waffle Racer等本物風跑鞋就與當代CELINE風格十分吻合，只可惜品牌創意總監Hedi Slimane是當代絕對少有不喜歡與商業服裝品牌聯乘合作的怪傑，相反藝術家或音樂單位他卻十分歡迎。

其實Nike復古波鞋與當代CELINE都幾相襯的。（CELINE）

無論是當年DIOR HOMME、SAINT LAURENT抑或今時今日CELINE道理亦如是，而以Hedi這種美學如此偏執獨栽的天才設計師而言，哪怕是LVMH亦難以改變其旨意去行事，不要忘記就算過去DIOR HOMME和SAINT LAURENT賺到盆滿缽滿，最終亦與Hedi反目收場，便足證他對於自身美學設計原則，其他人可是完全不可動撼，所以甚麼CELINE聯AJ1之說，在可見將來都只屬南柯一夢，還是聚焦FENDI、GIVENCHY最實際。