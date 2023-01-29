日本潮店｜清澄白河複合空間　極簡風格結合手造眼鏡與精品香水

【日本/ 購物/ 潮店/ 眼鏡】自從開關後，大家報復性到日本旅遊，瘋狂消費。香港四眼男女特別多，所以到東京玩樂也會趁機買日本手造眼鏡，而最近又多一個要Bookmark的新店Atelier Macri。



位於清澄白河的新店Atelier Macri（Honeyee）

說起到日本買眼鏡，相信很多人曾到訪金子眼鏡、白山眼鏡店、GLOBE SPECS等知名店舖放下銀両，不過以後大家有多一個選擇，位於清澄白河的Atelier Macri。

Atelier Macri是結合手造眼鏡與精品香水的複合空間（Fashionsnap）

清澄白河是近年冒起的東京新景點，有景色美麗怡人「清澄庭園」讓你輕鬆散步，又有咖啡店blue bottle、多元空間「深田莊」、「東京都現代美術館」等地點可Chill一Chill，而江東區森下的Atelier Macri，是結合眼鏡與香水的複合空間。

Atelier Macri店內眼鏡品牌包括日本手造、歐美設計師、精品時尚品牌的作品（Honeyee）

Atelier Macri空間設計行極簡路線，白牆與木架建構Less is more的氛圍，店內眼鏡品牌選擇眾多，有ayame、BLANC、Buddy Optical、Mille、YUICHI TOYAMA、YELLOWS PLUS等日本手造眼鏡品牌，又有CUTLER AND GROSS、HAFFMANS & NEUMEISTER、MYKITA等歐美設計師品牌，想時尚一點的話，還有BOTTEGA VENETA、CELINE、GUCCI，要找心儀眼鏡無難度。香水方面，則有EDIT(h)、MARIEJEANNE、MIRKO BUFFINI、OBVIOUS、vyrao等；店內更會舉行不定期藝術展覽，下次途經清澄白河，記得到Atelier Macri逛逛。