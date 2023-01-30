Nike x Tiffany & Co.推聯名波鞋　藍剔AF 1 Low球鞋、售價曝光！

這可能是2023年最讓人吃驚的聯名！Nike首度與Tiffany & Co.（Tiffany）珠寶合作，將推出一款運用Tiffany Blue裝飾潮鞋，還沒上市就有各方的曝光資料，如今雙品牌也正式在官方社群平台上宣告跨界企劃，讓許多消費者與潮流迷們都很期待。



在Tiffany珠寶被LVMH集團納入旗下，以及集團主席之子Alexandre Arnault入主擔任傳播暨執行副總裁，主導產品與傳播策略之後，品牌就開始有了新變化。除了與藝術家合作之外，還曾與潮牌Supreme聯名，甚至是推出限定的「Tiffany Yellow」顛覆過去Tiffany給人的印象。如今Nike宣布正式與Tiffany跨界還是讓人很驚訝，據傳合作產品並非首飾，而是去年才剛歡度40歲生日的Air Force 1休閒鞋。從潮鞋交易商unlaced memphis所曝光的照片來看，Nike運用歷久不衰的低鞋筒款式為基礎，全鞋採用黑色配置，最顯眼莫過於招牌的Swoosh Logo變成經典「Tiffany Blue」顏色，結合了兩大品牌最具識別設計，光是如此就讓網友瘋狂轉發這項消息，並回應說「我已經準備好預購了！」

網上流傳Nike與Tiffany聯名的Air Force 1 Low波鞋實物照。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Nike與Tiffany聯名的Air Force 1 Low鞋，除了Tiffany Blue Logo之外，鞋墊也是同樣的Tiffany藍，黑色的鞋舌上並繡有書寫體的Tiffany字樣；鞋後跟拉環還帶有一片純銀牌，鐫刻品牌名稱。據了解，這款鞋會附贈包含Tiffany藍等三色鞋帶可替換，也都會以經典Tiffany藍的鞋盒包裝，售價預計約400美金（折合約HKD 3,130），開賣時間、數量都未能確認，唯一能肯定的是上市當天又將會吸引大批消費者排隊瘋搶。



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