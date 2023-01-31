挑戰米高佐敦？費達拿與UNIQLO聯手打造新系列　開拓潮流服飾市場

【費達拿/ 聯乘/ UNIQLO】在體壇中，知名運動員在退役之後收入大減甚至破產比比皆是，但也有極少數逆流而上的例子。



李寧牌上年逆市下於廣東道$200萬租開旗艦店，更成一時佳話。（李寧）

例如籃球之神米高佐敦，退役之後一直與Nike聯手憑藉Air Jordan系列發大財，晉身Billionaires億萬富翁（以美金計算）行列。而中國的李寧同樣厲害，就算覺得它設計不怎麼樣也好，人家在內地賣個滿堂好也是不爭之實，上年逆市下於廣東道$200萬租金開旗艦店，更成一時佳話。

為隆重其事，費達拿日前更親自帽上拍硬照廣告。（UNIQLO）

承惠港幣$199，與民同樂價。（Uniqlo）

近來致力追隨兩位前輩，誓要由史詩級運動員變身成功生意人的，就有上年剛宣告退役的網球傳奇費達拿，日前他便與贊助商UNIQLO合作，以RF（Roger Federer簡稱）之名義，推出別注版Cap帽。雖然這款Cap 2020年便持續推出，但今次這個新版本卻是限量得來又別具收藏意義，事關它乃是紀念費達拿榮休網球壇的特別版，帽中央的RF Logo除改成金色外，帽背調節索帶上亦繡上R Forever字句，以彰顯費達拿王者地位，現於UNIQLO官網有售，承惠港幣$199，與民同樂價。

費達拿更很有生意頭腦地大力注資品牌，成為ON其中一位股東。（on）

2018年費達拿離開前贊助商Nike，服飾與UNIQLO簽約代言，比賽鞋則看中ON。（Roger Federer IG）

其實費達拿退役後希望在服裝世界大展拳腳的決心，在潮流世界可謂眾人皆知，除UNIQLO外，瑞士同鄉跑鞋品牌ON也是其重點合作伙伴。2018年費達拿離開前贊助商Nike，服飾與UNIQLO簽約代言，比賽鞋則看中ON，使這個本身便勢頭不錯的年輕運動鞋牌一躍龍門，一下子馳名全世界。而費達拿更很有生意頭腦地大力注資品牌，成為ON其中一位股東，可見東方最具規模的Fast Fashion品牌、以至西方最有潛力的運動鞋牌，現已皆為費達拿所用，他朝當真有一日能挑動米高佐敦在時裝界的王者地位，也絕非癡人說夢。