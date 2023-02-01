台灣銀器新星Bronze Souls　從研究青銅器、三星堆啟迪設計靈感

【銀器】人類使用銀的歷史遠久流長，據記載公元前3000年左右西南亞地區已有人用銀製作器物，到15、16世紀歐洲製銀技術大進，並發現了美洲新大陸，將當地大量貴金屬運回歐洲，使製銀風尚更加遍及，伴隨巴洛克、洛可可時代的百花齊放，銀飾餐具已升格成裝飾藝術一種，久而久之變成飾物，成為今天現代意義下的銀器。



說了這麼多，只會指無論時下的銀器多麼有型都好，其實也總離不開與歷史的根源和關係。



所以大家會看到高橋吾郎為貼近根源，會孤身一人遠赴美國新墨西哥州DAKOTA印第安部落生活，學習製作印第安銀器技藝；GOOD ART HLYWD主理人Josh Warner對日本文化瘋狂熱忱，便致力將江戶時期菊花紋章融入設計之中，成就出招牌Rosette花飾圖案，可見愈是懂得尊重和欣賞歷史，愈是能創作出精良物事。

Bronze Souls主理人Darren心醉於中華歷史文明，特別對商周時期的青銅器文明有着深入研究。（Bronze Souls）

將東方神話元素融入其中。（Bronze Souls）

至於來自台灣的銀器後起之秀Bronze Souls，同樣深明之理，涉足範圍更別樹一格，有別其他銀器品牌。事關Bronze Souls主理人Darren心醉於中華歷史文明，特別對商周時期的青銅器文明有着深入研究，堅信這些珍貴舊物元素並不應只存在博物館內，銀器正正是一個最能夠將如此美學元素宏揚到當代的美學媒介。

Bronze Souls主理人Darren心醉於中華歷史文明。（Bronze Souls）

Bronze Souls銀器作品共分為5大系列，分別為《蟠雲》、《六鼎輪》、《青銅劍》、《緣花鏡》、《浮紋》。（Bronze Souls）

《青銅劍》則把「越王勾踐劍」概念發揮到極緻。（Bronze Souls）

具體來說，Bronze Souls銀器作品共分為5大系列，分別為《蟠雲》、《六鼎輪》、《青銅劍》、《緣花鏡》、《浮紋》。《蟠雲》設計靈感來自古代器物「如意」，它本屬搔杖的一種，後來卻升格成象徵吉祥如意的器物，深受王公貴戚喜愛。《六鼎輪》參照古時象徵權力的「鼎」，將鼎器上的紋飾加以參詳，再轉為成吊墜圖像，滲透古典美態。《青銅劍》則把「越王勾踐劍」發揮到極緻，將劍打造成銀飾，與西方機車、搖滾、紋身界別大熱的Heart Sword圖案有異曲同工之妙。

《六鼎輪》參照古時象徵權力的「鼎」，將鼎器上的紋飾加以參詳，再轉為成吊墜。（Bronze Souls）

更多Bronze Souls銀器作品：

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不過Bronze Souls精妙之處乃是尊重歷史，卻非盲目崇古，故選用舊文物作題材的同時，造工方面仍然走在時代的尖端，每件銀器都採用堪新3D技術製作初模，然後再經職人用人手一層接一層修飾每組輪廓、線條與細節，一絲不苟地打造每件精品。無怪本地銀器名所Vinavast也青垂Bronze Souls，引入其銀器作品到專門店之中，與LoneOnes、Bill Wall Leather及GOOD ART HLYWD等大牌睇齊，值得關注。