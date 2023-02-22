G-SHOCK農家橡樹大地色手錶系列　錶殼加金屬防撞桿露營狂熱必備

CASIO G-SHOCK最近除了忙著推出兔年生肖錶，也沒忘發表一般的市售新品，像是品牌近期就將他們創作耐摔耐撞手錶的初衷與潮流時尚品味結合，於新作Tone-On-Tone Protector系列中採用霧面單色調重新詮釋數款G-SHOCK倍受市場喜愛的作品，展現強大機能同時，也讓手錶多了股流行色彩，吸引年輕世代的注意。



G-SHOCK Tone-On-Tone Protector系列集結農家橡樹GA-2100、圓殼DW-5700，以及品牌長青款方殼DW-5600等。其與原本設計最大的不同在於品牌從汽車防撞桿獲得靈感，在手錶錶圈上下分別裝上金屬保護器，提高手錶正面的保護作用，也讓其看起來比起原本更粗獷強悍。相對於其他兩個系列，農家橡樹因為誕生的時間比較晚，所以這也是G-SHOCK首度打造具備金屬保護器的農家橡樹，形成新奇誘人的視覺吸引力。

G-SHOCK Tone-On-Tone Protector系列。【內含價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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此次的Tone-On-Tone Protector系列外觀皆採用霧面單色調的樹脂材質製成，如DW-5600PT-5為鵝黃色、DW-5700PT-5為紅棕色，農家橡樹一口氣有兩款，分別是深灰色的GA-2100PTS-8A和水藍色的GA-2100PT-2A等，這種大地色系很適合和Outdoor服裝搭配，不管戴去爬山、露營等都很稱職。品牌為了營造出和諧的視覺效果，因此上下錶圈的金屬保護器都會鍍上與錶殼呼應的色調，如DW-5600PT-5的金屬保護器便是金色。

為了讓手錶整體不至於顯得過於單調，因此Tone-On-Tone Protector系列的面盤其實還有同色系但深淺有點的色調加以點綴，如此一來便能與金屬保護器、錶殼、錶帶形成視覺深淺變化，既簡約俐落，同時更蘊含適合戶外冒險的高機能運動感。

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這幾款手錶雖然不一定都是出自同系列，但是它們的功能則都是大同小異，例如耐衝擊結構、萬年曆、計時碼錶、鬧鈴、照明，以及防水性能200米等，不僅是外觀適合戶外探索，連功能性層面也都一應俱全，雖然以簡約的單色設計示人，但是手錶散發的強健活力卻令人留下深刻印象。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK以金屬防撞桿加大地色系賦予DW-5600、農家橡樹等作品強烈戶外性格】