Burberry｜Daniel Lee入主第一擊　改良版乾濕褸及格紋圖案最矚目

【Burberry】千呼萬喚，Daniel Lee入主Burberry首個系列終於啟動，群星拱照倫敦南部Kennington Park，也瞬即成為今日時裝界最大焦點，未知大家覺得又如何？



Burberry FW23是為Daniel Lee在Burberry征途上的首發。（Burberry）

大家有如評價？（Burberry）

眾觀網絡上網民評價，部份覺得新設計仍保留着Daniel Lee昔日在Bottega Veneta影子，少部份更認為似足Francesco Risso的Marni，講來講去，就是想表達似曾相識了吧。這裡想解答一下上述網民的迷思，事實上近代時裝設計師的作品普遍每每似曾相識，這絕非他們的創意度不足，而是於這個Street Fashion如日中天，網購文化又一日千里之時局下，愈來愈多消費者總愛將金錢和注意力投放在手袋、鞋履之上，衣服相對比較受冷落，久而久之，服飾輪廓的創新度便變得不被最視，只要定時定候轉上新Logo、新圖案便是了，所以即使Alexander McQueen復生或John Galliano回復當年之勇，活在這個甚麼都追求聯乘的世代裡，他們的創意力亦必定受到影響，難以再像90年代般大鳴大放。

將騎士Logo加以時尚改造，勢必是Daniel Lee未來每季都會為Burberry所進行的事。（Burberry）

Daniel Lee在乾濕大褸方面投入了很多心思。（Burberry）

有些大褸設計很有另一英倫品牌Barbour的影子。（Burberry）

因此，若了解上述觀點，明白當前時裝業界文化生態後，大家便如意識到今次Daniel Lee由Bottega Veneta轉會Burberry，已帶來不少創見。最明顯地方，是看見Daniel Lee在乾濕大褸方面投入了很多心思，由品牌馳名世界的杏色Trench Coat，變奏黑色配假Fur、毛毯大衣及各款格紋圖案版本，將乾濕褸及格紋這兩大Burberry經典元素融合得極緻，繼而改動了大褸的剪裁及口袋位置的大小佈局，讓已面世了百多年的褸款變得更時髦，變得更機能，並重新演繹Luxury Outdoor時尚。

將不同物料硬生生拼合一起所洐生出來的異素材感，是Daniel Lee拿手好戲。（Burberry）

將細條子狀從手袋表皮上延伸出去，隨着Model行走擺動時有節奏地搖晃，構成搶眼視覺效果。（Burberry）

此外，若要細味Daniel Lee的設計風格偏好，密集式搖曳元素不可或缺，以前Bottega Veneta經已如此，現在於Burberry FW23季度，大家亦可以看見有如「雞毛掃」一樣的外套，就連手袋也有如此配搭，將細條子狀從手袋表皮上延伸出去，隨着Model行走擺動時有節奏地搖晃，構成搶眼視覺效果。

新季最注目手袋非一系列毛冷暖水袋。（Burberry）

將手依外部化變成各式各樣針織圖案。（Burberry）

Burberry FW23其他設計：

+ 40

不過論新季最注目手袋，還是非一系列毛冷暖水袋莫屬，自Raf Simons在Jil Sander時期研發出將麵包紙袋變向時尚手袋之後，各路設計師便一直從日常之物入手，今次Daniel Lee則從暖水袋入手，將外部變化成各式各樣針織圖案，拿在手中格外有型，但不知能否當真將水灌入袋中呢？